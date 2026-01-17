Una giornata di grande sport: Tarvisio e il Friuli festeggiano il ritorno della Coppa del Mondo

L’Italia celebra nel modo migliore il ritorno della Audi FIS Ski World Cup a Tarvisio, a quindici anni dall’ultima edizione. Nella quinta discesa libera stagionale, davanti a quattro mila persone, va in scena l’impresa di Nicol Delago, che sulla pista Di Prampero conquista con autorità il primo successo della sua carriera nel massimo circuito internazionale.



La trentenne di Selva di Val Gardena, scattata dal cancelletto con il pettorale numero tre e già autrice del miglior tempo nell’ultima prova cronometrata, nel giorno decisivo conferma uno straordinario feeling con la neve tarvisiana. Una prova solida e veloce, caratterizzata da grande scorrevolezza, che le consente di tagliare il traguardo con il tempo vincente di 1:46.28. Alle sue spalle si classificano la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, seconda a 20 centesimi, la statunitense Lindsey Vonn, terza a 26, e l’austriaca Nina Ortlieb, quarta a 42 centesimi.



Per Delago si tratta del sesto podio in Coppa del Mondo, il quinto in discesa libera, e del ritorno tra le prime tre dopo il terzo posto conquistato nelle finali di Saalbach nel marzo 2024.Ottimi riscontri anche per il resto della squadra italiana, che piazza tre atlete nelle prime undici posizioni. Laura Pirovano chiude sesta a 85 centesimi, appaiata all’americana Breezy Johnson; Nadia Delago è decima a +1.15; mentre Sofia Goggia termina undicesima a +1.35, ex aequo con l’austriaca Mirjam Puchner.

RISULTATI DISCESA LIBERA

Il programma di domani

Photo: Marco Trovati /Pentaphoto

Domenica 18 gennaio la tappa tarvisiana si concluderà con il Super G, con inizio alle ore 11.15. L’evento, che ha riscosso un grande successo di pubblico e l’apprezzamento unanime di atlete e team, è promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso PromoTurismoFVG, con il supporto della FIS, della FISI, del Comune di Tarvisio e del Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo.

Ad aprire la mattinata sarà il violinista Pierpaolo Foti, che ha regalato al pubblico della Di Prampero una serie di esibizioni del suo repertorio capace di fondere elettronica e rock con un solido legame alla musica classica. Nel pomeriggio, dopo il termine della gara, tifosi e appassionati hanno potuto divertirsi sulla neve al ritmo del dj di RTL 102.5, e lo potranno fare anche domenica, sempre al termine della gara e delle premiazioni.

Le premiazioni

Alle atlete salite sul podio è stato consegnato il “Guerriero della Val Saisera”, trofeo unico e non replicabile scolpito dall’artista tarvisiano Ennio Veluscek in legno di cirmolo e ferro recuperati da alberi abbattuti da eventi naturali. L’opera è ispirata al racconto di Maurizio Bait sulla leggendaria stirpe dei Guerrieri Saiseri: un omaggio al coraggio, alla forza individuale e alla capacità di rinascita, valori condivisi tra le campionesse e il territorio.

Accanto al premio principale, la dimensione solidale è stata rappresentata dall’opera musiva realizzata dal centro diurno StazioneRiva di Rivignano Teor (C.A.M.P.P. – ASUFC), simbolo di inclusione e creatività, e dalla presenza dello stand informativo dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, a testimonianza del legame tra sport, ricerca e comunità.

A rendere ancora più suggestiva la cerimonia, le hostess hanno indossato gli abiti tradizionali della Valcanale – Kanaltaler Tracht, messi a disposizione dall’Associazione Culturale della Valcanale. Il raffinato Damen Tracht, con grembiule in seta giallo oro e preziosa Haube ricamata a mano, e l’elegante Männer Tracht, con giacca marron castagno, gilet rosso scuro e dettagli tradizionali, hanno trasformato il podio in una vetrina viva dell’identità locale, offrendo al pubblico internazionale un’immagine autentica e profondamente radicata nella storia della “Piccola Europa” alpina.

Dove vedere la gara

La Audi FIS Ski World Cup Tarvisio 2026 è resa possibile grazie al sostegno di un solido network di partner e sponsor di rilievo internazionale. Audi, in qualità di Title Sponsor, e Longines, Official Timekeeper, guidano un parterre che comprende brand di primo piano come Generali, Vredestein, Skechers, Forst, Würth, Liqui Moly e Grana Padano. Sono oltre 150 i media accreditati tra giornalisti, fotografi, operatori radiotelevisivi, web e content creator locali, nazionali e internazionali. Sette emittenti televisive – Rai, Eurosport, ZDF, ORF, RSI, SRF e RTV Slo – e una radio (ORF) commenteranno la diretta dell’evento sul posto, grazie alle immagini fornite da Infront, media partner dell’evento e detentrice dei diritti. La manifestazione godrà di una copertura televisiva internazionale senza precedenti, con trasmissioni in oltre 25 Paesi tra Europa, Asia e Americhe, raggiungendo un pubblico globale di milioni di spettatori.