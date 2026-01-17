Le Staffette d’Oro: Fauner e Valbusa protagonisti a Verona

Silvio Fauner e Fulvio Valbusa, protagonisti della serata di sabato 17 gennaio, hanno emozionato il pubblico intervenuto numeroso all’incontro “Le Staffette d’Oro”, ospitato nella suggestiva cornice di Casa Italia all’Arsenale, nel cuore di Verona. L’evento, promosso dal sindaco Damiano Tommasi, rientra nel programma di iniziative organizzate a Casa Italia in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina.



Sul palco Silvio Fauner, leggenda dello sci di fondo azzurro, e Fulvio Valbusa, campione olimpico e mondiale, originario di Bosco Chiesanuova, paese dell’hinterland veronese, che hanno ripercorso le tappe più emozionanti delle loro carriere, condividendo ricordi, aneddoti e immagini di una stagione straordinaria dello sport italiano.

A dialogare con i campioni e a guidare il pubblico in questo viaggio nella memoria è stato il giornalista Franco Bragagna, la cui profonda conoscenza delle imprese azzurre ha arricchito la serata con racconti puntuali e appassionati, capaci di far rivivere le grandi prodezze del fondo italiano. La sala, gremita in ogni ordine di posti, ha seguito con grande attenzione e partecipazione i racconti dei protagonisti, applaudendo più volte gli atleti che hanno scritto pagine indimenticabili dello sport nazionale.

“È sempre un grande piacere – ha dichiarato Silvio Fauner – poter rivivere momenti così belli del fondo, con compagni di avventura e davanti a un pubblico così caloroso. Emozioni che restano vive nel tempo e che è bello condividere ancora oggi”. In segno di stima, l’Hellas Verona ha voluto omaggiarlo con una maglietta personalizzata, un gesto che sottolinea l’apprezzamento della città e della società sportiva per un campione che ha onorato lo sport italiano. È stato un momento di calore e orgoglio che ha raccolto applausi e sorrisi.

Un appuntamento di alto valore sportivo e culturale che ha visto nella nuova Casa Italia un luogo già simbolo di incontro e celebrazione delle eccellenze italiane, nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.