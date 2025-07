Il Lotto premia il Friuli Venezia Giulia: vincita da 24mila euro

La vincita al Lotto a Monfalcone.

Il Lotto torna a sorridere al Friuli-Venezia Giulia. Nell’ultimo concorso, come riportato da Agipronews, a Monfalcone, dove un fortunato giocatore ha centrato una quaterna vincente portandosi a casa un premio da 24mila euro. La giocata vincente è stata registrata in via Gorizia.

L’estrazione ha confermato l’ottimo momento per il gioco del Lotto, che nell’ultimo concorso ha distribuito premi per un totale di 6,1 milioni di euro in tutta Italia. Il bilancio dall’inizio del 2025 è altrettanto generoso: sono già stati vinti complessivamente oltre 751,3 milioni di euro, un dato che testimonia la grande popolarità e la capillarità del gioco su tutto il territorio nazionale.