Dall’assestamento estivo del bilancio regionale arrivano risorse importanti per Udine: 10 milioni di euro saranno destinati alla riqualificazione urbana e intermodale di Borgo Stazione, con interventi mirati a migliorare sicurezza, decoro e vivibilità del quartiere delle Magnolie e dell’area del Centro Studi. Si tratta di un pacchetto di investimenti che, in totale, ammonta a 16 milioni di euro, comprensivi di 2 milioni per lo studio di un possibile spostamento della stazione delle corriere e 4 milioni per la prosecuzione dei lavori nell’area del Centro Studi e su viale Cadore.

Vidoni: “Bene le risorse, ora serve trasparenza.

A commentare l’operazione è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Luca Onorio Vidoni, che in una nota ha espresso soddisfazione per le scelte della giunta regionale guidata dal presidente Massimiliano Fedriga, sottolineando al contempo la necessità di un percorso condiviso con la cittadinanza.

“L’Amministrazione regionale guidata dal presidente Fedriga dimostra una chiara responsabilità istituzionale e attenzione nei confronti della città di Udine, anche davanti a una giunta comunale di colore politico diverso, segnando una netta discontinuità rispetto al passato, quando la giunta Serracchiani utilizzava i trasferimenti ai Comuni come arma di pressione contro i sindaci di centrodestra che avevano deciso di non aderire alle UTI. Noi siamo diversi e lo dimostriamo con i fatti perché riteniamo che i fondi vadano assegnati per migliorare la vita dei cittadini non per premiare o punire qualcuno”.

“Con i 16 milioni di euro stanziati nell’assestamento di bilancio della Regione, 10 per la riqualificazione urbana e intermodale di Borgo Stazione, 2 per avviare lo studio sul possibile spostamento della stazione delle corriere e 4 per l’area del Centro Studi, Udine riceve un sostegno concreto che è stato voluto fortemente dal gruppo di Fratelli d’Italia in Comune e in Regione. Bene, quindi, le risorse ma adesso pretendiamo partecipazione e trasparenza: il sindaco De Toni e l’assessore Marchiol vengano subito in Consiglio a illustrare nel dettaglio contenuti, ricadute e cronoprogramma degli interventi, presentando un business plan chiaro, tempi certi, indicatori su come si intenda migliorare la sicurezza e la vivibilità nell’area.

“Un’operazione che interessa un intero quartiere non può essere calata dall’alto ma deve passare da assemblee pubbliche e veri momenti di confronto con residenti, categorie e portatori di interesse. Quanto all’autostazione i 2 milioni destinati ad acquisizioni e progettazione sono solo un punto di partenza visto che non è ancora ben chiaro dove si intenda realizzarla e quale sarà il destino dell’attuale, onde evitare che si trasformi nell’ennesima area abbandonata e degradata in città, con l’ulteriore rischio di vanificare la complessiva riqualificazione del Quartiere delle Magnolie. Sul Centro Studi e Viale Cadore infine prendiamo atto che le risorse ci sono e consentono di proseguire i lavori già avviati dalla precedente amministrazione comunale di centrodestra.”

Di Bert: “Un passo fondamentale per il rilancio di Borgo Stazione”.

“Esprimo apprezzamento per il contributo che la Giunta regionale ha concesso al Comune di Udine per la riqualificazione della zona della stazione, consapevole dell’importanza di intervenire su questa porzione strategica della città e dimostrando sensibilità verso le esigenze del territorio“, commenta in una nota il consigliere regionale Mauro Di Bert, capogruppo di Fedriga Presidente.



“Questo finanziamento rappresenta un passo fondamentale verso il rilancio di Borgo Stazione – aggiunge – un quartiere che merita attenzione e investimenti per diventare un luogo più vivibile, sicuro e attrattivo”, conclude.

Miani: “Una risposta concreta alle esigenze dei cittadini”.

“I 16 milioni di euro di fondi stanziati dalla Regione per Udine – spiega Elia Miani, consigliere di Lega Fvg – rappresentano una risposta concreta della Lega alle esigenze dei cittadini e la testimonianza dell’interesse dell’amministrazione regionale a migliorare il tenore di vita degli udinesi. Queste risorse vanno investite nel migliore dei modi per migliorare la qualità di vita della città”.

“All’interno dell’emendamento ‘jolly’ depositato dall’assessore Roberti, è stato inserito un finanziamento specifico per il capoluogo del Friuli per la riqualificazione urbana e intermodale di Borgo Stazione. Andranno migliorati la sicurezza, il decoro urbano e la vivibilità – analizza l’esponente del Carroccio – con interventi strategici nel quartiere delle Magnolie e nell’area del Centro Studi”.