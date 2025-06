Trattore prende fuoco tra i filari: distrutto dalle fiamme

Incendio di un trattore in un vigneto a Mortegliano.

Un incendio ha completamente distrutto un trattore agricolo impegnato nei lavori all’interno di un vigneto a Lavariano di Mortegliano, nel primo pomeriggio di ieri, 12 giugno, attorno alle 14.49. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Fortunatamente non si registrano feriti. Secondo una prima ricostruzione, le cause dell’incendio sarebbero di natura accidentale. Il mezzo, andato completamente distrutto, era in uso per le consuete operazioni stagionali tra i filari.