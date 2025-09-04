Colpito da una scarica elettrica mentre lavora in cucina: cuoco in ospedale

Cuoco colpito da una scarica elettrica a Mortegliano.

Nella mattina di oggi, 4 settembre, intorno alle 9, un cuoco di 64 anni ha subito un infortunio sul lavoro nell’agriturismo Al Cason di Mortegliano: mentre maneggiava un elettrodomestico, l’uomo è stato colpito da una scarica elettrica.

Soccorso immediatamente dai sanitari, il cuoco è stato trasportato all’ospedale di Udine, dove non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mortegliano e il Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell’AsuFc, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.