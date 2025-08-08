La musica anni ’90 protagonista di una serata tutta da ballare

Torna Passion ’90: la serata dedicata alla musica dei nineties cambia location.

C’è un appuntamento che profuma di ricordi e di pura energia: Passion ’90 torna sabato 9 agosto 2025 (street food dalle 19 e musica dalle 21) e questa volta lo fa in una location tutta nuova: il suggestivo Forte di Santa Margherita del Gruagno, a Brazzacco, a soli dieci minuti da Udine. Un luogo che per una notte si trasformerà nel tempio della musica anni ’90, tra luci, sorrisi, ritmo e nostalgia.

Quello che non cambierà è l’anima di Passion ’90, una serata nata un’idea di Checco Peloi, Davide Jolly, Giò Andreotti e Julio Montana. Questo evento dedicato a chi ha vissuto quegli anni con il walkman in tasca e le hit nei cuori, ma anche a chi li ha scoperti dopo e se ne è innamorato, anche quest’estate avrà una sola parola d’ordine: lasciarsi andare. Al ritmo memorabile dei nineties sarà possibile dimenticare per una sera la routine, spegnere il telefono e accendersi di emozioni. La musica farà il resto, riportandoci a un’epoca fatta di suoni iconici e atmosfere indimenticabili.

La musica comincerà alle 21, quando la consolle sarà nelle mani di Checco dj e Julio Montana, con la voce trascinante di Lorenzo Meraviglia insieme a White Tiger. A catturare i momenti più belli ci penserà l’obiettivo di Massimo Melis, mentre per tutta la serata saranno distribuiti gadget firmati Passion ’90, da portare a casa come piccoli ricordi di una notte speciale.

E per chi vuole vivere l’evento già dal tramonto, dalle 19 sarà attiva l’area food, con “4 food truck” pronti a rifocillare anche i più affamati. Come di consueto l’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione, solo voglia di godersi la serata. Chi ha bisogno di informazioni può contattare il 349.3809588. Passion ’90 anche questa volta non sarà solo una festa, ma un viaggio nel tempo.