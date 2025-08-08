Ciclista cade scendendo dal Rifugio Zacchi; malore per un 70enne al Rifugio Marinelli

Giornata intensa per il Soccorso Alpino in Friuli.

Nel pomeriggio di oggi, 8 agosto, le stazioni del Soccorso Alpino di Cave del Predil e Forni Avoltri sono state impegnate in due interventi nel territorio del Friuli. Per quanto riguarda il primo, la Sores ha attivato il soccorso insieme alla Guardia di Finanza e all’ambulanza per un uomo di circa 70 anni di nazionalità austriaca, caduto mentre scendeva in bicicletta dal Rifugio Zacchi.

Inizialmente si temeva che avesse riportato traumi agli arti superiori e inferiori e per questo era stato anche attivato l’elisoccorso regionale. Tuttavia, dopo le prime cure, si è constatata una frattura al polso e il settantenne ha deciso di rientrare in patria con altri mezzi.

A Forni Avoltri, invece, è giunta una richiesta di soccorso dal Rifugio Marinelli per un uomo nato nel 1954 residente nel Friuli collinare, colto da un malore poco dopo pranzo. Dopo l’intervento iniziale di chi si trovava nelle vicinanze, è arrivata l’equipe medica dell’elisoccorso regionale, che ha atterrato sulla sella vicino al rifugio. L’uomo è stato stabilizzato, imbarellato e trasportato in elicottero all’ospedale di Udine per ulteriori controlli.