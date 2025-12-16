Open day al Castello di Cora: la scuola parentale di Moruzzo apre le porte

Open Day alla scuola parentale Castello di Cora a Brazzacco di Moruzzo.

A Brazzacco di Moruzzo, in un contesto naturale e tranquillo, opera il Castello di Cora, una scuola parentale che propone un modello educativo alternativo, centrato sui ritmi e sulle esigenze dei bambini. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire un percorso di crescita basato sull’esperienza diretta, sulle relazioni e sull’apprendimento che prende forma nella quotidianità.

La struttura accoglie gruppi di bambini di età diverse, scelta che punta a favorire la collaborazione, il sostegno reciproco e l’apprendimento tra pari. In questo contesto, i più grandi diventano un riferimento per i più piccoli, mentre ciascun bambino viene accompagnato nel proprio percorso senza forzature, nel rispetto dei tempi individuali.

Gli educatori svolgono un ruolo di guida e di supporto, privilegiando l’ascolto e l’osservazione rispetto a un’impostazione rigida. L’attenzione è rivolta non solo agli aspetti cognitivi, ma anche allo sviluppo emotivo e relazionale, con la possibilità di sperimentare, sbagliare e riprovare.

Un elemento centrale del progetto è il rapporto con l’ambiente naturale. Le attività didattiche si svolgono in larga parte all’aperto: gli spazi esterni diventano un’estensione dell’aula, utilizzati per l’apprendimento linguistico, matematico e scientifico attraverso l’osservazione, la costruzione e il contatto diretto con ciò che circonda i bambini. La natura non è quindi solo cornice, ma parte integrante del percorso educativo.

Il Castello di Cora si configura anche come una comunità educativa, nella quale le famiglie partecipano attivamente alla vita della scuola. Il progetto si basa su collaborazione e dialogo, con l’obiettivo di creare una rete di sostegno condivisa attorno ai bambini.

Per le famiglie interessate a conoscere più da vicino la realtà del Castello di Cora è in programma l’ultimo open day della stagione, previsto per domenica 18 gennaio 2026. Durante l’incontro sarà possibile visitare gli spazi, incontrare gli educatori e approfondire il metodo educativo adottato. Considerato il numero limitato di posti disponibili, la partecipazione è su prenotazione tramite bit.ly/CastellodiCoraOpenDay. È inoltre possibile organizzare visite in altri momenti dell’anno contattando direttamente la segreteria della scuola all’indirizzo info@ilcastellodicora.it.