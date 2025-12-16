Premio “Personaggio dell’Anno 2025”: ecco chi ha conquistato la prima edizione

La prima edizione del riconoscimento Personaggio dell’Anno.

È Elena Bulfone, presidente della Fondazione Progetto Autismo Fvg, il “Personaggio dell’anno 2025 del Friuli”, premio che è stato consegnato ieri, lunedì 15 dicembre, nel corso della cerimonia che si è svolta a Udine, nella sede di Civibank. Elena Bulfone (qui la nostra intervista pre-voto) si è distinta per la costante dedizione, il prezioso lavoro e la capacità di aver trasformato la visione di Progetto Autismo FVG in una splendida e concreta realtà.

I finalisti.

Ad attribuirle l’importante riconoscimento è stata la platea dei lettori del nostro sito di informazione, che, con più di 1.800 preferenze su oltre 5.000 voti espressi, ha scelto la vincitrice nella cinquina dei finalisti. Gli altri candidati erano il fotografo e attivista dell’ambiente Aran Cosentino; fratello Adriano Baldo, educatore e direttore dell’Istituto Bertoni di Udine; l’artista Giorgio Celiberti e Davide Micalich, presidente della squadra di basket Ueb Gesteco Cividale.

Il percorso verso l’assegnazione del premio, infatti, era iniziato lo scorso settembre con la raccolta delle candidature. A novembre la giuria – composta da Riccardo Pelliccetti, giornalista e direttore di “Buongiorno Economia”; Daniele Salvatelli, imprenditore; Daniela Briz, sindaco di Remanzacco; Silvio Fauner, olimpionico di sci di fondo e da Giovanni Barillari, ematologo – ha selezionato la cinquina di finalisti che il pubblico ha potuto votare.

Il premio “Personaggio dell’anno 2025”, è un riconoscimento che nasce con l’intento di valorizzare tutte quelle persone che si sono distinte a livello locale, organizzato dall’associazione culturale Round Table 24, in collaborazione con FriuliOggi.it, con il sostegno di CiviBank e Shi-s.

Il premio della giuria.

Durante la cerimonia è stato assegnato anche il premio della giuria alla giovanissima Lara D’Onofrio, per l’impegno e la dedizione nello sport che l’hanno portata, a soli 14 anni, a conquistare la medaglia d’oro nel Campionato italiano di karate nella sua categoria.

La cerimonia, cadenzata dagli intermezzi musicali di Mauro Costantini, si è conclusa con la consegna della donazione di 3.500 euro alla cooperativa L’Ancora Onlus, attiva sul territorio per sostenere i giovani in difficoltà e supportare le famiglie con problematiche genitoriali.