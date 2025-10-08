Rosanna Londero

ved. Cargnelutti

di 84 anni

Ti abbiamo accompagnata insieme al Cielo che ti ha accolta.

Ora vivi nella pace e nella gioia.



Lo annunciano il figlio Marco con Orietta, le nipoti Sara e Laura con Lorenzo, la sorella Claudia unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di ” Santa Maria assunta “ venerdì 10 ottobre alle ore 15:30 ove la cara Rosanna sarà presente dalle ore 15:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite: giovedì 14:30 18:30 venerdì 8:30 14:40



Al termine del Rito la cara Rosanna troverà riposo nel cimitero di Gemona del Friuli.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 9 c.m. alle ore 19:45 nella chiesa di S. Lucia in Piovega.



Un sentito ringraziamento alla Dottoressa Lara Concina e a tutto il reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Udine.



Anticipatamente si ringrazia tutti coloro che vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 8 ottobre 2025

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290