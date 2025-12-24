Il Comitato No Biometano a Pagnacco accoglie con grande soddisfazione la comunicazione ufficiale di improcedibilità e archiviazione definitiva dell’istanza per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di biometano previsto in località Modoletto, nel Comune di Pagnacco.

La decisione assunta dalla Regione Friuli Venezia Giulia conferma quanto il Comitato ha sostenuto fin dall’inizio: il progetto presentava gravi criticità e una documentazione incompleta, elementi che hanno inevitabilmente condotto alla chiusura del procedimento autorizzativo. Una conclusione che rappresenta un risultato concreto e di grande rilievo per le oltre 5.300 cittadine e cittadini che avevano sottoscritto la petizione popolare consegnata in Regione lo scorso martedì.

Questo esito è il frutto di un lavoro costante, serio e determinato da parte del Comitato e di una comunità che ha scelto di informarsi, partecipare e far sentire la propria voce. Le osservazioni presentate, le segnalazioni e le azioni intraprese in questi mesi hanno dimostrato che la partecipazione civica può incidere realmente sui processi decisionali, contribuendo a tutelare il territorio e l’interesse collettivo.

“Ci auguriamo che il Consorzio proponente abbia finalmente compreso ciò che per la comunità era evidente fin dall’inizio: l’area individuata non era e non è idonea alla realizzazione di un impianto di questo tipo, per caratteristiche ambientali, territoriali e di contesto”, ha spiegato il comitato.

Il sindaco Sandruvi.

Dello stesso avviso è il sindaco di Pagnacco, Laura Sandruvi, che ha espresso soddisfazione per l’esito dell’iter autorizzativo. Pur nella sua complessità, il procedimento ha consentito di fare chiarezza sotto il profilo tecnico e amministrativo, ribadendo come il territorio comunale sia a vocazione prevalentemente residenziale e come non vi sia compatibilità con impianti di questo genere. Il Sindaco ha pertanto invitato formalmente il Consorzio a dichiarare il ritiro completo di qualsiasi iniziativa finalizzata alla realizzazione di impianti FER nel Comune di Pagnacco, nel rispetto delle scelte urbanistiche, ambientali e della volontà della comunità locale, rivolgendo inoltre un appello affinché non vengano presentate nuove istanze analoghe sul territorio comunale.

Il Comitato guarda al futuro: sostenibilità, trasparenza e confronto

Il Comitato No Biometano a Pagnacco continuerà a vigilare con attenzione e senso di responsabilità, affinché eventuali future proposte in ambito energetico siano realmente sostenibili, trasparenti e condivise, nel pieno rispetto del territorio e delle persone che lo vivono ogni giorno.

Alla luce di questo importante risultato, il Comitato annuncia che a breve verrà organizzato un momento pubblico e inaugurale per condividere con la cittadinanza l’esito positivo del percorso intrapreso e festeggiare insieme una vittoria della comunità, frutto dell’impegno collettivo e della partecipazione attiva.