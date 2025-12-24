Nasce Vini Pregiati Sappada, nuova enoteca nel cuore del paese

La nuova avventura a Sappada per Luca Seculin.

Sappada amplia la propria offerta turistica con una nuova proposta dedicata agli amanti del buon bere. Aprirà alle 16.30 di oggi Vini Pregiati Sappada, nuova enoteca firmata da Luca Seculin, già titolare da 23 anni di Vini Pregiati Grado.

Dopo il successo maturato al mare, l’insegna approda ora in montagna, in un ideale percorso dal mare ai monti, unendo due località turistiche diverse ma accomunate da una forte attenzione alle famiglie e alla qualità dell’accoglienza. La nuova attività troverà spazio nei locali che fino a poco meno di un anno fa ospitavano un bar paninoteca, nel centro del paese, in Borgata Bach.

La scelta di Sappada nasce da un legame di lunga data, rafforzato negli ultimi anni dal passaggio della località al Friuli Venezia Giulia. “Con l’ingresso in Friuli Venezia Giulia Sappada ha guadagnato molto – spiega Seculin –. Grazie anche al lavoro di Promoturismo Fvg vedo una grande potenzialità, soprattutto per le famiglie e per i bambini. È una piazza che per certi aspetti ricorda Grado“.

Vini Pregiati Sappada proporrà una selezione curata di vini, champagne e cocktail, affiancata – per la prima volta nel percorso professionale dell’imprenditore – anche dal servizio caffetteria. Non mancherà una proposta di spuntini e piatti freddi con prosciutto crudo di San Daniele, ostriche e una selezione di formaggi, anche di malga.

L’orario iniziale di apertura sarà dalle 10 alle 24. Con questa nuova apertura, Sappada rafforza ulteriormente la propria attrattività turistica e conferma la capacità di intercettare progetti che uniscono esperienza, qualità e visione.

Un segnale per il territorio.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è anche il sindaco Alessandro De Zordo secondo il quale “Ogni nuova attività che sceglie di investire a Sappada rappresenta un segnale importante di fiducia nel nostro territorio. Vini Pregiati Sappada contribuisce a qualificare l’offerta per turisti e residenti, puntando sulla qualità e sull’esperienza, elementi fondamentali per una località come la nostra”.

Il primo cittadino evidenzia inoltre come l’arrivo di nuove realtà imprenditoriali confermi il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni “Sappada sta dimostrando di essere attrattiva per progetti capaci di valorizzare il paese in tutte le stagioni“.