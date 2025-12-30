A Pagnacco il teatro prende vita grazie all’immaginazione dei bambini

Teatro partecipato a Pagnacco.

Sabato 4 gennaio alle ore 16.30, il Teatro Parrocchiale di Pagnacco ospiterà “C’era una volta… Adesso! – Vespertina e il Palazzo di Cristallo”, spettacolo teatrale per bambine e bambini dai 4 anni in su, a ingresso gratuito, a cura della Compagnia Teatrale Drammadilli.

L’evento è organizzato dal Comune di Pagnacco in collaborazione con Cultura Nuova, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito delle iniziative culturali per le festività natalizie promosse dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Laura Sandruvi.

Al centro della rappresentazione c’è un’idea semplice e potente: il teatro prende pienamente forma quando il pubblico partecipa. Lo spettacolo si apre con un attore immobile, come una marionetta senza fili, simbolo di un’arte sospesa. È l’intervento di un bambino o di una bambina dal pubblico a dare inizio al racconto, trasformando l’immobilità in movimento e il silenzio in narrazione.

La storia che prende forma sul palco è “Vespertina e il Palazzo di Cristallo”, fiaba della tradizione orale friulana, scelta dai bambini stessi durante un laboratorio partecipativo. La narrazione si costruisce dal vivo attraverso gesti, voce e corpo, in un dialogo continuo tra attore e giovani spettatori, che diventano co-autori della storia.

La fiaba affronta temi universali come la trasformazione, il coraggio di guardare oltre le apparenze e l’accettazione della diversità, creando un ponte tra tradizione e contemporaneità. Alcuni passaggi vengono narrati anche in lingua friulana, valorizzata come strumento di comunicazione viva e condivisa.

“Con questo spettacolo – afferma l’assessore alla Cultura Claudia Leonarduzzi -, vogliamo offrire ai bambini un’esperienza culturale autentica, in cui il teatro diventa spazio di ascolto, partecipazione e immaginazione condivisa. Coinvolgere i più piccoli come protagonisti attivi significa educare allo sguardo, alla relazione e al valore della narrazione, valorizzando allo stesso tempo la tradizione culturale del nostro territorio”.

Al termine dello spettacolo, la Compagnia Teatrale Drammadilli proporrà un breve momento di rielaborazione creativa, durante il quale i bambini possono raccontare emozioni e suggestioni, prolungando l’esperienza teatrale oltre il palcoscenico e rafforzando il dialogo con le famiglie. Un appuntamento pensato per i più piccoli, ma capace di coinvolgere anche gli adulti, invitando a riscoprire il valore dell’ascolto, della narrazione dal vivo e dell’immaginazione condivisa.