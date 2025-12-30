San Giorgio della Richinvelda, un anno di risultati e investimenti per il futuro

Il sindaco Leon traccia il bilancio 2025 per San Giorgio della Richinvelda.

Opportunità e soddisfazioni, ma anche sviluppo e operatività: sono questi i principi su cui si è fondato l’anno particolarmente significativo che si avvia alla conclusione per San Giorgio della Richinvelda, Comune della provincia di Pordenone.

Il 2025 si è aperto con l’inaugurazione della nuova Scuola Primaria “Edmondo De Amicis”, un traguardo tutt’altro che scontato per un Comune di piccole dimensioni. “In soli 18 mesi siamo riusciti a portare a termine un’opera fondamentale, simbolo concreto dell’attenzione verso l’educazione, i più giovani e il futuro del territorio”, spiega il sindaco Michele Leon.

Accanto a questo risultato, un altro intervento di grande valore è stato l’acquisizione di un’area privata adiacente al Parco Colonia, storica area verde già dotata di spazi gioco e percorsi pedonali. “Un’operazione che ha permesso di tutelare una zona preziosa e che ci consentirà di raddoppiare l’estensione del parco, rafforzandone la funzione sociale, ricreativa e ambientale”.

“È stato un anno all’insegna dell’innovazione, della cultura e della valorizzazione del patrimonio, principi che continuano a guidare l’azione amministrativa e il nostro modo di immaginare il futuro. I risultati ottenuti rappresentano un motivo di grande soddisfazione”, aggiunge Leon.

Lo sguardo è ora rivolto al futuro, con l’approvazione del Bilancio che pone basi solide per lo sviluppo del biennio 2026-2027 e prevede investimenti significativi. “Tra gli interventi più rilevanti – spiega il sindaco – spicca la realizzazione della nuova Biblioteca Civica, che diventerà un luogo di cultura, incontro e crescita per l’intera comunità”.

Il Bilancio comprende inoltre opere strategiche per il territorio, come la realizzazione di un impianto pubblico di lavaggio per atomizzatori agricoli, tra i primi nel suo genere, a tutela della sanità ambientale, lo sviluppo della pista ciclabile di collegamento tra Rauscedo e San Giorgio della Richinvelda e la sistemazione del centro sportivo comunale.

“Il 2026 si apre con nuove prospettive, progetti e opportunità, con l’obiettivo di rendere il nostro Comune sempre più attrattivo verso l’esterno e, allo stesso tempo, accogliente, bello e funzionale per chi lo vive ogni giorno. Senza scoraggiarsi mai, perché il 2025 ha dimostrato che l’impegno costante può trasformarsi in opportunità concrete per tutta la comunità”, conclude il sindaco.