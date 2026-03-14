La giovane poesia friulana protagonista a Pagnacco con Elia Trentin

Non è frequente che un giovane scelga oggi la poesia come forma espressiva privilegiata. Proprio per questo l’appuntamento in programma a Pagnacco in occasione della Giornata Mondiale della Poesia assume un significato particolare. Venerdì 20 marzo alle 20.30 la Biblioteca comunale ospiterà infatti la presentazione del libro Codice d’Essenza del giovane autore friulano Elia Trentin.

Nel corso della serata Trentin dialogherà con il dottor Lorenzo Fasano, raccontando il percorso creativo che ha portato alla nascita della raccolta, pubblicata dalla casa editrice Tempo al Libro. Un’opera che affronta temi profondi come l’identità, la ricerca interiore e il senso dell’esistenza, attraverso una scrittura introspettiva e attenta alle domande esistenziali delle nuove generazioni.

Nonostante la giovane età, il poeta ha già ottenuto riconoscimenti in diversi concorsi letterari nazionali. Accanto alla sua attività personale, è anche tra i fondatori del circolo culturale giovanile “Gli Incastrati”, nato dall’iniziativa di un gruppo di universitari under 25 con l’obiettivo di creare spazi di confronto culturale tra giovani. Da questa esperienza sta nascendo un progetto editoriale collettivo che dimostra come la passione per la letteratura possa diventare occasione concreta di crescita e condivisione.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Pagnacco nell’ambito delle attività dedicate alla valorizzazione della cultura e dei giovani talenti del territorio. “In un’epoca in cui i linguaggi sono sempre più veloci e immediati, vedere dei giovani scegliere la poesia – che richiede profondità, ascolto e sensibilità – è qualcosa di raro ma estremamente prezioso – sottolinea il sindaco Laura Sandruvi –. Per questo come Amministrazione comunale abbiamo voluto sostenere questa iniziativa: crediamo sia importante dare visibilità a ragazzi che dimostrano come la cultura possa ancora essere uno strumento autentico di espressione, crescita personale e dialogo tra generazioni“. L’ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.