Faccia a faccia con il lupo: un appuntamento imperdibile tra introspezione e dinamiche sociali

Un appuntamento imperdibile per entrare nella mente del lupo, attraverso un dialogo che intreccia psicologia, giustizia e vissuto familiare. Insieme all’autrice Regina Loredana Pozzo e alla dott.ssa in Psicologia Isabel Gloria Tonini esploreremole radici profonde del male, in un racconto intenso e coinvolgente che non ha bisogno di ricorrere al macabro per catturare l’attenzione dei presenti, giovedì 19 marzo alle ore 18.15 presso la caffetteria Al Vecchio Tram, in piazza Garibaldi 15 a Udine.



Le pagine del diario di Thomas K, edito da Publimedia (2024), aprono uno sguardo inatteso su dinamiche complesse: dalla religione alla famiglia, dal senso di giustizia alla percezione del bene e del male. Ne emerge uno spaccato intimo e sorprendente, capace di mettere in discussione le nostre certezze. I partecipanti all’incontro saranno invitati a contribuire al dibattito non come semplici spettatori, ma in veste di osservatori della mente del protagonista e, al contempo, anche della loro dimensione interna, in un percorso di riflessione e autoanalisi.



“Questo è un libro forte e profondo – spiega la scrittrice – che affronta temi delicati con uno sguardo aperto e riflessivo, senza indulgere nella descrizione di scene inquietanti. Il racconto procede quasi come un flusso di coscienza: episodi di vita, ricordi e riflessioni che, con un linguaggio che si alterna tra cinismo e poesia, costruiscono un quadro umano e sociale che invita a guardare oltre l’apparenza”.



Thomas K. Diario di un assassino di bambini, finalista al Premio CdA Roma – C. delle Arti 2025, è il quarto libro della friulana Regina Loredana Pozzo, dopo I Traditori (2014), Nati Qui (2017) e L’eredità perduta degli uomini macchina (2022).



“Ho usato la figura di un uomo che compie azioni terribili per riflettere sulla società e sul modo in cui le persone reagiscono a eventi che, per ‘il lupo’, risultano quasi normali. È un invito a pensare a ciò che spesso non consideriamo, a guardare quello che è nascosto dietro ai comportamenti e alle dinamiche che ci circondano. Il protagonista parla come se stesse ragionando ad alta voce, raccontando solo gli episodi che ritiene necessari della sua vita: il vero tema è l’introspezione”.



“Il mio intento – prosegue Loredana Pozzo – era dare visibilità e giustizia alle vittime, che troppo spesso sono meno ricordate dei loro carnefici. Per questo motivo ho voluto far emergere una voce diversa, più sommessa, per rispetto, come se il titolo stesso debba essere pronunciato a bassa voce, in contrasto con la potenza del contenuto”.



L’autrice presenterà il libro “Thomas K. Diario di un assassino di bambini” giovedì 19 marzo alle ore 18.15 presso la caffetteria “Al Vecchio Tram”, in piazza Garibaldi 15 (UD), in dialogo con la dott.ssa in Psicologia Isabel Gloria Tonini.