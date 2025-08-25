Festa artigiani a Palazzolo: “Tradizioni da tramandare”. I premiati

La Festa degli artigiani a Palazzolo.

In occasione della festa di San Bartolomeo, patrono degli artigiani, via degli Artieri a Palazzolo ha accolto la decima edizione della Festa degli Artigiani. Quest’anno i riconoscimenti sono andati a due eccellenze: i Fratelli Luvisutti, della Latteria di Piancada di Palazzolo dello Stella, e il maestro profumiere Lorenzo Dante Ferro di Gradiscutta di Varmo.

Durante la cerimonia è intervenuto il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, che ha voluto sottolineare il valore degli artigiani e l’importanza del settore: “Siamo in una bellissima sala frutto di un restauro che testimonia quello che i nostri artigiani riescono a fare con

grande maestria. È fondamentale che gli artigiani tramandino la qualità del lavoro, il mestiere e le abilità acquisite alle nuove generazioni affinché non si disperda un patrimonio di conoscenze che è parte della nostra storia e delle nostre tradizioni”.

La serata, presentata da Luciana Bini per Gli Amici di San Bortul, ha visto la partecipazione del vicepresidente della Regione Mario Anzil, del consigliere regionale Massimiliano Pozzo, del sindaco di Varmo Fausto Prampero, del consiglio comunale dei ragazzi e di numerose autorità locali.

La Latteria Luvisutti è stata premiata “per la creazione di ottimi prodotti attraverso un’attività familiare e utilizzando in modo sostenibile diversi piccoli fornitori locali”, esempio virtuoso di filiera corta e radicamento nel territorio. A Lorenzo Dante Ferro, profumiere di fama internazionale, è stato invece

riconosciuto il merito “per la singolarità della sua azienda che dal Friuli opera in tutta Italia e nel mondo”, portando così la creatività e l’arte artigiana friulana ben oltre i confini regionali.