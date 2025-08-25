Tolmezzo Carnia sconfitto dalla Juventina nella prima partita di Coppa Italia

Prima partita di Coppa Italia Eccellenza Fvg.

La Juventina conquista la vittoria della gara di esordio di Coppa Italia di Eccellenza, superando il Tolmezzo con un 4-0 maturato grazie a cinismo sottoporta e alla superiorità numerica per oltre un tempo. Per i rossoazzurri, costretti a giocare dal 45’ in dieci uomini per l’espulsione diretta di Micelli, un avvio di stagione con un risultato troppo pesante per quanto visto in campo.

Primo tempo

Dopo un avvio equilibrato e con grande livello agonistico, al 10’ arriva la prima occasione per i padroni di casa Zucchiatti che gira di poco a lato. Al 20’ la gara si sblocca: punizione di Grion dalla trequarti e colpo di testa vincente di Ranocchi dopo la sponda di Liut, che porta avanti i padroni di casa. La Juventina insiste e al 25’ sfiora il raddoppio ancora con un colpo di testa, questa volta di Piscopo, terminato di poco fuori.

Il Tolmezzo prova a rispondere: prima con una conclusione ribattuta, partita dai piedi di De Biasi, poi al 29’ Buzzi trova Micelli in area ma il portiere avversario sventa in uscita, quindi tra il 32’ e il 37’ Sicco e Fabris sono protagonisti con tre conclusioni, tutte respinte o fuori di un soffio.

Nel momento migliore dei carnici, però, arriva la doccia fredda: al 41’ sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla sinistra, libera l’area la difesa tolmezzina, riprende la sfera Hoti che si allarga e trova la conclusione vincente per il 2-0. Pochi minuti dopo la partita si complica ulteriormente per i carnici: al 45’ rosso diretto per Micelli per un intervento considerato molto duro dal direttore di gara, con il Tolmezzo costretto a giocare tutta la ripresa in inferiorità

Secondo tempo

In avvio di ripresa i rossoazzurri provano comunque a riaprirla: al 9’ Motta ruba palla su un’incomprensione difensiva e calcia di pallonetto a porta vuota, ma la sfera termina di pochissimo a lato. Scampato il pericolo, la Juventina riprende a macinare gioco e trova il tris al 15’: doppio intervento di Cristofoli sugli attaccanti locali, ma sul corner successivo ancora Ranocchi, questa volta con un’incornata imperiosa, firma il 3-0.

Gli ospiti provano a difendersi con i cambi (Nagostinis per De Blasi, poi Cimador per Motta), ma al 38’ serve un salvataggio sulla linea di Nait per evitare la quarta rete, con Cristofoli ormai battuto. Il poker locale comunque al 40’: il neoentrato Petejan lascia partire una conclusione potente a metà tra tito e cross che sbatte sul palo più lontano e si insacca per il definitivo 4-0.

Il verdetto

La Juventina parte dunque con un successo netto, capitalizzando al meglio le situazioni da palla inattiva e la superiorità numerica. Per il Tolmezzo una falsa partenza, aggravata dall’espulsione di Micelli e dalle occasioni mancate nel momento clou della gara ma da parte dei ragazzi di Radina si son viste comunque buone trame in costruzione di gioco.

L’occasione per riscattarsi subito la si avrà mercoledì sera 27 agosto, nella sfida della seconda giornata di Coppa Italia, contro il Fontanafredda, con fischio d’inizio alle ore 20.00 al “Fratelli Ermano” di Tolmezzo.

COPPA ITALIA ECCELLENZA FVG – 1^ GIRONARA GIRONE E

JUVENTINA-TOLMEZZO 4-0

GOL: pt 21’ e 56’ Ranocchi, 42’ Hoti; st 40’ Petejan

JUVENTINA: De Mattia, Loi, Tuccia (82’ Petejan), Grion, Ranocchi, Piscopo, Zucchiatti 78’ Lidan), Samotti, Pagliaro, Hoti (72’ Concetta), Liut- All. : Daniele Visintin.

TOLMEZZO: Cristofoli, Cucchiaro (84’ Bassanello), Faleschini G., Fabris, Faleschini D., (72’ Capellari), Nait, Buzzi, De Blasi (65’ Nagostinis), Sicco (78’ Madi), Motta (69’ Cimador), Micelli – All.: Vincenzo Radina.

ARBITRO: Gaudino sez. Maniago (Nigris-Giondolo)

NOTE – Espulso: 45+1 Micelli. Ammoniti: 15’ Piscopo, 67’ Faleschini D.