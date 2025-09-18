L’incidente attorno a ora di pranzo a Palazzolo dello Stella.

Momenti di paura oggi poco dopo le 13 sulla SS14 a Palazzolo dello Stella, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Latisana, che hanno trovato una delle due auto sul piano stradale: gli occupanti erano già usciti dal veicolo ed erano assistiti dal personale sanitario. Più complessa, invece, la situazione per il secondo veicolo, finito fuori carreggiata con la parte anteriore in un fossato.

L’autista era ferito e rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I Vigili del fuoco hanno quindi stabilizzato la vettura per evitarne lo scivolamento e, utilizzando cesoie e divaricatore idraulico, hanno rimosso gli sportelli riuscendo così a estricare il conducente. L’uomo è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in elicottero all’ospedale. Una volta completate le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’intera area. Sul luogo del sinistro presenti anche i Carabinieri per i rilievi di legge.