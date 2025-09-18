Prima vittoria stagionale per il Tolmezzo: sconfitto il Codroipo

La partita di Eccellenza tra Tolmezzo e Codroipo.

La prima vittoria stagionale, la prima vittoria di mister Vincenzo Radina nell’anno del suo debutto su una panchina dell’Eccellenza, il primo gol di Osso Armellino con la maglia rossoazzurra, scendendo in campo da titolare. Una serata davvero importante per la formazione del presidente Ianich, trionfatrice per uno a zero su un Codroipo che ha creato molto, ma non ha saputo concretizzare.

I padroni di casa dopo l’amaro pareggio di Sarone, stavolta raccolgono più di quello che magari gli sarebbe spettato, dimostrando comunque sempre più consapevolezza nei propri mezzi. Nel primo tempo il Codroipo ci prova già al primo minuto con una mischia in area carnica, poi risolta. Gabriele Faleschini ci prova su punizione (24’) mentre Motta due minuti più tardi non ha fortuna.

Gli ospiti costruiscono la prima vera occasione pericolosa al 28’ con Cassin, che gira alto da buona posizione, mentre un minuto dopo manca l’appuntamento col pallone sotto porta su invito di Duca, salva Faleschini. La squadra di Radina traballa sulle ripartenze di Charifou, imprendibile ma impreciso al momento di concludere: clamoroso l’errore al 35’, quando si presenta davanti a Cristofoli ma calcia fuori. Prima del riposo, gli ospiti reclamano il calcio di rigore ma il direttore di gara fa proseguire, giustamente. Il Tolmezzo si affaccia ancora in avanti: Osso impegna Ciroi che si salva in corner, poi Nagostinis di testa non trova la porta.

La ripresa si apre con un’occasione per il Codroipo, fermato in angolo, seguita dalla risposta immediata di De Blasi che costringe Ciroi a rifugiarsi in corner. Poi, al 10’, l’episodio decisivo: Motta servito sulla sinistra, si accentra, calcia, la palla sbatte su Osso che poi la riprende e con un diagonale letale insacca l’1-0.

La reazione del Codroipo si fa sentire. Al 22’ Kanapari lavora bene un pallone per Charifou che centra la traversa a Cristofoli battuto, ma l’azione viene poi interrotta per fuorigioco. Alla mezz’ora lo stesso Charifou si aggiusta il pallone con un tocco di mano non ravvisato dall’arbitro, il numero uno carnico compie il miracolo. Nel finale, il Tolmezzo prova a colpire in ripartenza con Flora, entrato per Motta, ma Ciroi si oppone ancora. Cresce la tensione: l’arbitro estrae cartellini per frenare proteste e falli, ammonendo Ciroi e Tonizzo ed espellendo il tecnico Sandrin. Dopo cinque minuti di recupero senza particolari sussulti, il triplice fischio sancisce la vittoria rossoazzurra.

Una serata da incorniciare per il Tolmezzo che ha visto poi i festeggiamenti per i 30 anni di Gabriele Faleschini e la dedica di mister Radina alla mamma, pure lei chiamata a spegnere le candeline. In classifica i carnici salgono a cinque punti e domenica la vista è su Monrupino per lo scontro contro il Kras.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 3^ GIORNATA

TOLMEZZO – CODROIPO 1-0

Gol: 55’ Osso

TOLMEZZO: Cristofoli, Cucchiaro, Faleschini G., Micelli (53’ Faleschini D.), Fabris, Nait A., Buzzi, De Blasi, Nagostinis, Motta (75’ Flora), Osso (62’ Solari). All. Vincenzo Radina.

CODROIPO: Ciroi, Duca, Pandolfo (75’ Toan, dal 93’ Djala), Nastri, Tonizzo, Mallardo, Charifou, Cherubin (86’ Sbabo), Cassin, Coluccio (66’ Bertoli), Rizzi (53’ Kanapari). All. Luigino Sandrin.

ARBITRO: Da Pieve di Pordenone (Ambrosio-Tomasi)

NOTE: Espulso Sandrin il mister del Codroipo all’82’. Ammoniti:15’ Nait A., 57’ Osso, 65’ Cucchiaro, 68’ Cassin, 81’ Ciroi, 85’ Tonizzo.