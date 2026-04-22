Si fingono carabinieri e ingannano un 71enne: truffa sventata, oro recuperato

Nei giorni scorsi, a Cividale del Friuli, due giovani di 18 e 19 anni, residenti nella provincia campana, sono stati arrestati dai Carabinieri con l’accusa di truffa in concorso. I due avrebbero messo in atto la cosiddetta “truffa del finto carabiniere”, riuscendo a raggirare un uomo di 71 anni del posto. Secondo quanto ricostruito, i malviventi avrebbero contattato l’anziano fingendosi appartenenti all’Arma, inducendolo a fidarsi e a consegnare spontaneamente oggetti in oro.

L’intervento dei Carabinieri e il recupero

L’azione tempestiva dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Udine, coadiuvati dai militari della Compagnia di Cividale del Friuli, ha permesso di individuare rapidamente i due sospettati. Al momento del controllo, i giovani erano ancora in possesso della refurtiva, che è stata quindi recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Al termine delle operazioni, i due sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Udine, dove restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’episodio si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane, fenomeno su cui l’Arma dei Carabinieri mantiene alta l’attenzione con controlli e interventi mirati sul territorio.