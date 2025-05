La Carovana Rosa del Giro d’Italia arriva a Palmanova

Il passaggio del Giro d’Italia a Palmanova e lo Show della Carovana rosa.

Con grande entusiasmo la città di Palmanova si appresta ad accogliere, sabato 24 maggio 2025, il passaggio del Giro d’Italia e in particolare la sosta dello show della Carovana rosa che ha scelto Piazza Grande per la festa che precede la corsa. La città si sta preparando a vestirsi di rosa. In piazza Grande è issata la bandiera rosa in omaggio al Giro d’Italia e un’installazione con il simbolo del Giro fa bella mostra di sè davanti al Palazzo Municipale.

Lo show della Carovana Rosa anticiperà la corsa e farà sosta sabato 24 maggio in piazza Grande almeno un’ora prima del passaggio della testa della corsa. Appuntamento per tutti in cittadini è quindi in piazza per le 13:40 dove, sotto la Loggia, saranno distribuiti i gadget con cui poter attendere la carovana e prendere parte alla festa.

“Come fu nel 2016, il Giro d’Italia di ciclismo, oltre allo sport, lungo tutto il suo percorso, propone momenti di divertimento, festa e animazione. Palmanova si veste di rosa per accogliere nel migliore dei modi i ciclisti e questa grande manifestazione. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare alla festa in Piazza Grande”, ha spiegato il sindaco Giuseppe Tellini.

Il serpente della Carovana pubblicitaria del Giro d’Italia abbraccia e stupisce il pubblico del ciclismo portando la festa lungo tutto il percorso. Colore, divertimento, gioia e coinvolgimento con radio RTL 102.5 e la voce di Davide Guerra, la Carovana è una sfilata di mezzi divertenti e scenografici che attraversano tutta l’Italia anticipando la gara con musica e giochi. I negozi dei borghi e della piazza sono stati invitati ad allestire le vetrine sul tema della corsa e a pubblicizzare l’evento sui propri canali social. Al contempo è pronta la macchina organizzativa per il controllo della chiusura delle strade interessate dal passaggio del Giro. (nella foto: Porta del Borgo giocattoli, Chez Papi bar, MonParfum Boutique, Arte e Restauro e Contin Tende)

Il passaggio del Giro d’Italia a Palmanova e le strade interessate.

Le strade interessate dal transito sono SR 252 “Napoleonica”, via Mazzini, sottopasso San Marco, rotonda San Marco SR 352, via dei Boschi, via dei Tigli, via Marconi SR UD 33. Le strade interessate dal passaggio del Giro d’Italia verranno chiuse 2 ore e mezzo prima del transito della corsa, che in Comune di Palmanova è prevista alle ore 15.20 circa, ad eccezione della rotonda di Viale San Marco (S.R. 352) che verrà chiusa mezz’ ora prima del transito della corsa.