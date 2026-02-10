Giorgia illumina Piazza Grande: a Palmanova l’unica data regionale del “G Summer”

Il concerto di Giorgia a Palmanova per Estate di Stelle.

La grande musica italiana torna protagonista in Piazza Grande a Palmanova: venerdì 17 luglio 2026, la splendida città fortezza patrimonio Unesco ospiterà l’unico concerto in Friuli Venezia Giulia di Giorgia. La cantante ha scelto la rassegna “Estate di Stelle” per una delle tappe del suo nuovo tour estivo, intitolato “G Summer”.

Il successo di “G” e il ritorno live

Reduce da una serie di sold out nei principali palasport italiani, Giorgia si conferma una delle voci più amate e potenti del panorama nazionale. Il suo ultimo lavoro, “G”, è certificato disco d’oro. Dopo aver conquistato le classifiche debuttando al nr. 1 degli album più venduti, l’ultimo disco di inediti di Giorgia conquista questo nuovo traguardo (dati Fimi-Niq).

Un nuovo riconoscimento che va ad aggiungersi ai successi dell’ultimo anno, dal doppio platino per “La cura per me” che ha superato i 165 milioni di stream globali diventando il secondo singolo più venduto del 2025, agli oltre 100.000 biglietti venduti per i live, passando dalla conquista dei vertici di tutte le classifiche radio con i singoli estratti da “G”.

Un tour tra le location più belle d’Italia

Il tour “G Summer” vedrà l’artista impegnata in soli 12 appuntamenti esclusivi nelle cornici più spettacolari della penisola, tra cui l’Arena di Verona e la Reggia di Caserta. Per il Friuli Venezia Giulia, la scelta è caduta su Palmanova.

“Si arricchisce ancora il calendario degli eventi musicali dell’estate a Palmanova. Un grande annuncio per una delle più grandi voci italiane – ha commentato Giuseppe Tellini, sindaco di Palmanova -. La meravigliosa voce di Giorgia saprà dialogare con la bellezza di Piazza Grande gremita per una serata speciale, una di quelle che, chi sarà presente, ricorderà per molto tempo. La Piazza di Palmanova farà da suggestivo scenario, accogliendo lei e gli altri artisti ospiti dell’Estate di Stelle”.

Giorgia, una delle voci più potenti e versatili della musica italiana, debutta nel 1994 con l’album “Giorgia”, che include il successo “E poi”. Nel 1995 vince il Festival di Sanremo con “Come saprei”, ottenendo anche il Premio della Critica. Da allora colleziona dischi di platino e hit indimenticabili come “Gocce di memoria”, “Girasole”, “Di sole e d’azzurro” e “Quando una stella muore”.

Duetta con artisti internazionali come Pavarotti, Ray Charles e Alicia Keys. Nel 2018 omaggia Mina con l’album “Pop Heart”. Nel 2023 torna in gara a Sanremo con “Parole dette male” e pubblica l’album “Blu”. Con milioni di dischi venduti, è un’icona della musica italiana, amata per la sua tecnica impeccabile e il timbro unico. Nel 2024 debutta anche come conduttrice televisiva, guidando il talent show X Factor, dove mostra un nuovo lato della sua arte e della sua personalità. L’ultima apparizione al Festiva di Sanremo risale allo scorso anno con il brano “la cura per me”, certificato doppio disco di platino.

Concerto di Giorgia a Palmanova: info e biglietti.

La caccia al biglietto per l’evento, organizzato da Zenit Srl in collaborazione con la Regione FVG e PromoTurismoFVG, è iniziata ufficialmente oggi 10 febbraio, con le prevendite attivate sul circuito Ticketone. Per lo spettacolo, fissato per le ore 21:00 del 17 luglio, i fan potranno trovare tutte le informazioni ufficiali e i punti vendita autorizzati consultando il sito web dell’organizzatore all’indirizzo www.azalea.it.

Fra i concerti già annunciati per la rassegna Estate di Stelle troviamo i live di Fiorella Mannoia (23 luglio) e Litfiba (11 agosto)