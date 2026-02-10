Mondiali Masters di sci nordico: trionfo per Sappada e Forni Avoltri e indotto record

Successo per i Mondiali Masters di sci nordico a Sappada e Forni Avoltri.

Si sono conclusi venerdì scorso con un bilancio estremamente positivo i Mondiali Masters di sci nordico a Sappada–Forni Avoltri. La manifestazione ha registrato un successo misurabile non solo nei risultati sportivi, ma anche nell’impatto turistico, economico e sociale generato sul territorio montano, che per nove giorni è diventato un riferimento internazionale per la disciplina.

I numeri del successo: presenze e indotto

Per 9 giorni consecutivi, di cui 5 dedicati alle competizioni, oltre 1.100 persone tra atleti e accompagnatori, provenienti da 28 Paesi del mondo, hanno animato le due località. I numeri raccontano un evento senza precedenti per il territorio: oltre 10.000 pernottamenti complessivi e più di 5.000 pasti consumati solo al PalaBluenergy, sede delle premiazioni e degli eventi ufficiali.

L’affluenza ha garantito ristoranti e locali sempre gremiti e strutture ricettive costantemente occupate, restituendo a Sappada e Forni Avoltri un’atmosfera internazionale che gli operatori locali non registravano da anni. L’indotto economico complessivo stimato è superiore a un milione e mezzo di euro.

Promozione del territorio e visite culturali

La Coppa del Mondo Master ha rappresentato una significativa occasione di promozione per l’intera regione. Il 2 febbraio, giornata di riposo, oltre 120 partecipanti hanno preso parte a una visita guidata a Cividale del Friuli, accolti dall’amministrazione comunale per scoprire i luoghi simbolo della città ducale. Molti ospiti, in particolare quelli provenienti da oltreoceano, hanno inoltre scelto di prolungare il soggiorno per visitare Trieste e altre città UNESCO del Friuli Venezia Giulia.

Il bilancio di Silvio Fauner e il plauso internazionale

Silvio Fauner, Presidente del Comitato Organizzatore, ha espresso grande soddisfazione: “Siamo davvero molto soddisfatti di come è andata questa edizione. Abbiamo ricevuto complimenti unanimi da tutte le delegazioni internazionali per l’organizzazione, per lo stato delle piste e per l’accoglienza. È stato un lavoro lungo e impegnativo, ma vedere l’entusiasmo degli atleti e dei loro accompagnatori ripaga di ogni sforzo. Eventi come questo danno valore allo sci nordico, una disciplina per la quale il nostro territorio ha una naturale vocazione e che è fondamentale preservare e sostenere, anche attraverso il lavoro prezioso delle associazioni sportive dilettantistiche che ogni giorno la promuovono”.

Il valore tecnico dell’evento è stato confermato dal Presidente della Federazione Internazionale WMA, John Downing, che insieme al Presidente onorario Dieter Heckmann ha partecipato alla cena di gala conclusiva del 5 febbraio. Downing ha definito l’edizione di Sappada–Forni Avoltri come “la migliore degli ultimi vent’anni”.

L’evento olimpico e il supporto istituzionale

Un momento di particolare rilievo è stato l’evento speciale del 3 febbraio dedicato alle Olimpiadi, con la partecipazione di otto medaglie olimpiche dello sci nordico. In questa occasione, l’Assessore regionale Pierpaolo Roberti ha sottolineato: “Manifestazioni come la World Masters Cup confermano che il Friuli Venezia Giulia è in grado di ospitare grandi eventi internazionali, valorizzando al tempo stesso le proprie comunità, le montagne e la cultura sportiva che le caratterizza”.

Il ringraziamento ai volontari e ai partner

In chiusura, Silvio Fauner ha voluto ringraziare la macchina organizzativa e i sostenitori: “Il nostro territorio si conferma all’altezza di grandi eventi e lo sport si dimostra ancora una volta un traino fondamentale per il turismo. Un ringraziamento sentito va ai 120 volontari che con passione e dedizione, anche nei giorni difficili delle copiose nevicate, hanno dato il massimo per la buona riuscita dell’evento”.

“Voglio rivolgere infine la mia gratitudine alla Regione Friuli Venezia Giulia e a tutti gli sponsor che hanno creduto in questo progetto: Bluenergy, PrimaCassa Fvg, Consorzio Montasio, Pomis, Witor’s, Albano Guerra Wines, Acqua Goccia di Carnia, Borgo delle Oche, Gubana Giuditta Teresa, Orocaffè, CDA, Idrotermica Buttrio, McDonald’s Udine, Pivotti, Digas, Friulbrau e D’Agaro. Il loro sostegno ha rappresentato un valore aggiunto fondamentale per la riuscita di una manifestazione che resterà nella storia delle nostre comunità”.