Torna la mezza maratona di Palmanova: di corsa nella storia

Il percorso, il programma e gli eventi della mezza maratona di Palmanova.

Una mezza maratona nel cuore della storia: Palmanova, la celebre “città stellata”, si prepara ad accogliere la ventitreesima edizione della mezza maratona più partecipata del Friuli-Venezia Giulia.

L’appuntamento è tra poco meno di due mesi, domenica 23 novembre, e per la manifestazione organizzata da Eventi Sportivi Palmanova Asd si annuncia un vero e proprio festival del running declinato in vari eventi che si svilupperanno lungo il weekend.

Si correrà sulle strade della città-fortezza, nel 2017 dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, e attraverso i suggestivi centri disseminati nella campagna circostante: uno su tutti, Clauiano, antico borgo di pietre e sassi non lontano da Palmanova, Aquileia e Cividale del Friuli.

Il percorso.

Piazza Grande, a Palmanova, con l’originale pianta esagonale e gli edifici storici che vi si affacciano, farà come sempre da cornice alla partenza e all’arrivo della mezza maratona che l’anno scorso ha raggiunto i 1500 classificati, posizionandosi, ancora una volta, tra le venti gare sui 21 km più partecipate d’Italia.

“Il percorso sarà lo stesso che gli atleti hanno molto apprezzato nel 2024 – afferma Luca Martina, presidente di Eventi Sportivi Palmanova Asd -. È il tracciato storico della Maratonina di Palmanova, quello su cui si è corso ininterrottamente sino al 2019. Un percorso veloce, completamente piatto, che si sviluppa a Nord-Est della città. L’uscita da Palmanova avverrà da Porta Udine, mentre al rientro si passerà per Porta Cividale. Dovremo omologarlo nuovamente per un minima variazione intervenuta sulla viabilità e ne approfitteremo per chiedere la certificazione internazionale. Sarà un motivo di richiamo in più”.

Gli eventi.

Per la manifestazione organizzata da Eventi Sportivi Palmanova Asd si prepara un intero fine settimana di eventi. L’obiettivo? Coinvolgere anche chi non partecipa direttamente alla mezza maratona, familiari e accompagnatori. Venerdì 21 novembre apertura con la Staffetta delle Scuole, che coinvolgerà i ragazzi degli istituti medi e superiori. E domenica 23 novembre, subito dopo lo start della mezza maratona, da Piazza Grande scatterà “Corriamo contro la violenza sulle donne”, una marcia non competitiva aperta a tutti che ogni anno raccoglie diverse centinaia di partecipanti.

Piazza Grande, dove gli atleti convergeranno per ritirare il pacco gara e il pettorale, sarà animata da intrattenimenti ed eventi ancora in fase di pianificazione. Mentre il sipario di chiusura della giornata sarà costituito dal tradizionale e sempre apprezzato Pasta Party. Non solo podismo, però. Dopo la felice esperienza del 2024, anche quest’anno la gara podistica sulla distanza della mezza maratona sarà anticipata di qualche minuto dalla partenza di una prova interamente dedicata ai pattinatori. Iscrizioni aperte sul portale Endu. Appuntamento a Palmanova il 23 novembre. Spettacolo garantito, nel cuore della storia.