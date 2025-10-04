Leggera scossa di terremoto in Friuli: epicentro a Malborghetto

Leggera scossa di terremoto a Malborghetto: magnitudo 2.9

Una leggera scossa di terremoto ha interessato ieri sera l’area montana dell’Alto Friuli. Alle 23.19 del 3 ottobre i sismografi dell’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) hanno registrato un sisma di magnitudo 2.9 con epicentro localizzato a circa 6 chilometri a sud-ovest del comune di Malborghetto Valbruna.

La scossa, seppur lieve, è stata percepita in alcuni paesi della zona montana dell’Alto Friuli, in particolare nei comuni vicini, dove diversi abitanti hanno riferito di aver avvertito un breve tremolio. Non si registrano danni a persone o cose e non risultano chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco.