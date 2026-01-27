Ai 23 nuovi nati di Palmanova una Pigotta dell’Unicef

Si è svolto sabato scorso, nella Biblioteca comunale “A. Muradore”, il tradizionale appuntamento della consegna delle Pigotte UNICEF ai bambini nati nel 2025 a Palmanova. Nel corso dell’anno i neonati residenti sono stati 23, di cui 15 femmine e 8 maschi, in aumento rispetto alle 21 nascite registrate nel 2024.

Il Comune da oltre dieci anni aderisce alla campagna “Per ogni bambino nato, un bambino salvato”, sostenendo l’acquisto di kit salvavita destinati ai bambini in contesti di emergenza. Ad ogni Pigotta acquistata dal Comune e donata ad un neonato corrisponde infatti una donazione all’Unicef.

Durante l’evento, molto partecipato, sono stati inoltre presentati il futuro polo per l’infanzia e le numerose attività promosse dal Comune dedicate ai più piccoli, tra cui “Nati per Leggere”, “Un Villaggio per Crescere” e “Crescere Leggendo”, oltre alle imminenti attività di formazione dei lettori volontari che si terranno a primavera e sono rivolte ad adulti che vogliano collaborare con la biblioteca nella lettura ad alta voce.

Le dichiarazioni.

“Ogni anno è una gioia immensa partecipare a questa iniziativa e dare il benvenuto alle nuove generazioni – ha spiegato l’assessore all’Istruzione, Simonetta Comand – . La Pigotta racconta valori fondamentali come la vita, la comunità e la solidarietà. Attraverso questo gesto e i numerosi progetti attivi, accompagniamo le famiglie in un percorso educativo che inizia fin dai primi giorni di vita”.

“Da tre anni questo momento significativo per la comunità si svolge in biblioteca diventando così occasione per avvicinare le famiglie a uno spazio accogliente di crescita e socializzazione, che propone letture di gruppo e mette a disposizione numerose attività di promozione della lettura a supporto di genitori e bambini”, dichiara l’Assessore alla cultura Silvia Savi.

Sandra Romanin, Presidente del Comitato Provinciale UNICEF Udine, ricorda come “la cerimonia, avviata oltre un decennio fa a Palmanova, sia diventata un momento per trasmettere fin dalla nascita i valori della solidarietà e dell’attenzione verso chi è meno fortunato”. La referente provinciale, Margherita Menapace, aggiunge: “La Pigotta è una bambola speciale, realizzata a mano dai volontari UNICEF. Ogni adozione rappresenta una vita salvata, trasformando la nascita di un bambino in una possibilità di futuro per un altro”.

All’evento hanno preso parte anche le referenti di Un Villaggio per crescere, Silvia Comisso e Eleonora Segatto, per illustrare le attività di questa realtà educativa presente a Palmanova come spazio per le famiglie con bambini nella fascia 0-6 anni.