Sei nuovi agenti alla Questura di Udine e al Commissariato di Cividale

Nella mattinata odierna, sono arrivati sei nuovi agenti che andranno a potenziare l’organico della Questura e del Commissariato di Polizia di Stato di Cividale del Friuli.

Ad accoglierli e a dare il benvenuto è stato il Questore Pasquale Antonio de Lorenzo, esprimendo per l’occasione tutta la stima nei loro confronti vista l’importanza del ruolo che andranno a svolgere al servizio della comunità.



I nuovi arrivati, sei uomini, provengono cinque dalla Scuola Allievi Agenti di Trieste e uno dalla Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia dove hanno appena concluso il 231° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato. Il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica è avvenuto lo scorso 16 gennaio, segnando l’inizio ufficiale del loro percorso all’interno della Polizia di Stato.



I nuovi agenti, originari di varie regioni; quali Campania, Calabria e Friuli Venezia Giulia saranno sin da subito distribuiti tra le articolazioni della Questura e del Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli, contribuendo a potenziare il controllo del territorio, a rafforzare il lavoro degli uffici e, soprattutto, a contribuire ai numerosi ed eccezionali impegni di ordine e sicurezza pubblica.



A tutti loro il Questore, a nome di tutta la Polizia di Stato di Udine ha formulato i migliori auguri per la nuova esperienza professionale al servizio della comunità friulana di tutto il territorio provinciale.