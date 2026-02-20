Salmo infiamma l’estate di Palmanova: il concerto in Piazza Grande

Salmo in concerto a Palmanova.

L’estate musicale del Friuli Venezia Giulia si arricchisce di un nome di primo piano. Salmo ha annunciato le date del tour “Live Summer 2026” e tra i principali palchi italiani spicca anche Palmanova, dove il rapper si esibirà il 2 agosto in Piazza Grande nell’ambito della rassegna “Estate di Stelle 2026”. Un appuntamento destinato a richiamare pubblico da tutto il Nordest e non solo, in una delle cornici più suggestive d’Italia.

I biglietti saranno in prevendita solo su Ticketone per i primi cinque giorni a partire dalle ore 14:00 di venerdì 20 febbraio, e disponibili presso gli altri rivenditori online e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 25 febbraio. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Le tappe del tour.

Oltre alla tappa di Palmanova, il tour estivo di Salmo attraverserà l’intera penisola con un calendario fitto di appuntamenti nei principali festival italiani. Si partirà il 26 giugno da Perugia per L’Umbria Che Spacca, per poi fare tappa il 5 luglio a Ferrara al Ferrara Summer Festival e il 16 luglio a Legnano, nell’ambito del Rugby Sound Festival. Il 31 luglio sarà la volta di Bari con il Sottosopra Fest, mentre dopo Palmanova il tour proseguirà il 7 agosto a Roccella Ionica per il Roccella Summer Festival. Doppia data in Sicilia con gli appuntamenti del 9 agosto a Catania e dell’11 agosto a Palermo nell’ambito del Wave Summer Music, prima della chiusura il 28 agosto a Montesilvano al Marea Festival. Un itinerario che conferma la centralità della dimensione live e la forte connessione dell’artista con il pubblico lungo tutta la penisola.

Il nuovo singolo.

L’annuncio dei nuovi appuntamenti arriva all’indomani dell’uscita del nuovo singolo e video “CRACKERS”: il brano è il secondo dei tre inediti che saranno contenuti in “HELLVISBACK 10 YEARS LATER”, il nuovo progetto di Salmo -fuori il 3 aprile per Sony Music Italy– che è ad un tempo celebrazione del suo disco culto del 2016 e nuovo grande snodo del suo percorso artistico.