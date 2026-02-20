Auto si ribalta in un fossato pieno d’acqua: donna incastrata salvata dai vigili del fuoco

La donna è rimasta con un braccio incastrato nell’auto.

Incidente questa mattina a Castions di Strada, dove un’auto è uscita di strada lungo la regionale 353 finendo in un fossato colmo d’acqua. La conducente, rimasta incastrata nell’abitacolo, è stata salvata grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco.

L’incidente si è verificato poco dopo le 9 di venerdì 20 febbraio. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo stava percorrendo la strada regionale 353 quando, per cause ancora in corso di accertamento, la donna ha perso il controllo del mezzo. L’auto è uscita dalla carreggiata ed è terminata nel fossato a bordo strada, ribaltandosi su un fianco e finendo parzialmente sommersa.

All’interno dell’abitacolo la conducente è rimasta bloccata con un braccio incastrato, ma è riuscita a mantenere la testa fuori dall’acqua, evitando conseguenze ben più gravi. Una situazione particolarmente delicata che ha richiesto un intervento rapido e coordinato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno operato per mettere in sicurezza il veicolo e liberare la donna dall’abitacolo. Una volta estratta, è stata affidata al personale sanitario per le cure e gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, secondo quanto appreso, non sarebbero gravi.