Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri, 28 aprile, sulle montagne di Paluzza, dove un pastore dato per disperso ha fatto scattare un’operazione di soccorso, conclusasi fortunatamente senza conseguenze.

L’allontanamento e l’allarme della moglie

L’uomo si era allontanato per cercare un montone smarrito nella zona del Rio Valacoz, un’area caratterizzata da terreno particolarmente impervio. Prima di uscire, aveva avvisato la moglie: se non fosse rientrato entro un certo tempo, avrebbe dovuto allertare i soccorsi. Dopo circa un’ora e mezza di attesa senza notizie, la donna ha chiamato il Numero Unico di Emergenza 112.

Scatta la macchina dei soccorsi

Immediata la mobilitazione: sul posto sono intervenuti i tecnici della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, affiancati dai Vigili del Fuoco e dall’elicottero dell’elisoccorso regionale. Le squadre di terra hanno raggiunto in auto una quota più elevata per poi proseguire a piedi, arrivando in una decina di minuti alle coordinate indicate. Tuttavia, né il pastore né l’animale risultavano presenti sul punto segnalato.

Il rientro autonomo e il lieto fine

Poco dopo, il sollievo: l’uomo è rientrato autonomamente al campo base, accompagnato dal suo gregge, compreso il montone disperso. Quasi in contemporanea, anche i Vigili del Fuoco hanno raggiunto la zona, mentre l’elicottero, durante il sorvolo, aveva già individuato il pastore in fase di rientro. Le operazioni, iniziate intorno alle 17.30, si sono concluse nel giro di circa mezz’ora, senza necessità di ulteriori interventi.