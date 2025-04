Dal Museo della Radio alla Vespucci, il telegrafo parla ancora e saluta la nave più bella del mondo

L’iniziativa del Museo della Radio di Pasiano di Pordenone.

Al Museo Interattivo della Radio e della Società di Pasiano succedono cose davvero speciali: domenica 13 aprile, torna a grande richiesta il “Gioco del Telegrafo”, un laboratorio divertente e istruttivo dove grandi e piccoli possono imparare a trasmettere il proprio nome in codice Morse – proprio come si faceva un tempo, con pazienza e orecchio attento.

La scorsa volta, durante una di queste esercitazioni, è accaduto qualcosa di emozionante: grazie al segnale rilasciato dal Ministero e alle antenne dei radioamatori della sezione di Portogruaro dell’Associazione Radioamatori Italiani, il museo è riuscito a collegarsi niente meno che con l’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare italiana e una delle più amate al mondo. Un contatto reale, via etere, che ha permesso di scambiarsi saluti in codice Morse con l’equipaggio della regina dei mari. Una piccola magia della radio che ha lasciato tutti a bocca aperta.

L’esperienza del Gioco del Telegrafo si ripeterà domenica 13 aprile, dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, quando il Mirs riaprirà le porte al pubblico per un nuovo viaggio tra onde, segnali e alfabeti segreti. Alla fine del laboratorio, ogni partecipante riceverà il “diploma di telegrafista”.

Ma non finisce qui. Il weekend del 12 e 13 aprile sarà anche l’occasione per partecipare a visite guidate tematiche, in programma entrambi i giorni alle 16, con il titolo “Radio, design e società”: un percorso curioso ed elegante tra materiali, forme e storie che raccontano cento anni di radio, tra oggetti d’epoca e icone di design. Per informazioni e prenotazioni, basta visitare il sito: www.mirsmuseo.it