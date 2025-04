Udine riscopre il suo Giardino Botanico: l’oasi verde si prepara ad accogliere la città

Il giardino botanico di Udine.

Udine, il Giardino Botanico apre alla città: verso un’oasi verde per tutti nel cuore del centro studi

Il Giardino Botanico di Udine, piccolo scrigno di biodiversità in via Urbanis, si prepara a spalancare i cancelli alla cittadinanza. L’annuncio è arrivato questa mattina, in occasione dell’evento conclusivo del progetto “Green it up – protagonisti del territorio”, promosso dal Liceo Scientifico “Giovanni Marinelli” e tra i vincitori di un concorso nazionale dedicato alla sostenibilità ambientale.

A confermare l’impegno per rendere finalmente accessibile al pubblico lo spazio verde è stato l’assessore comunale al Verde, Ivano Marchiol, presente all’incontro insieme a studenti, insegnanti e alla dirigente del liceo, Elisabetta Falasca. “In un’area densamente frequentata come il centro studi – ha spiegato – vogliamo che il Giardino Botanico diventi un punto di riferimento, non solo per la didattica, ma anche come luogo di benessere urbano“.

Un obiettivo che poggia su basi concrete. Il Comune ha già realizzato camminamenti in sicurezza, primo passo verso un’apertura stabile. Ma l’ambizione è più ampia: trasformare il giardino in un centro per la valorizzazione della biodiversità regionale, dove trovino posto ecosistemi tipici – come paludi, prati stabili e zone officinali – e in futuro anche serre e ambienti tropicali, per ospitare specie provenienti da climi diversi.

Il progetto educativo, che ha visto lavorare fianco a fianco studenti e tecnici comunali, si è concentrato sulla selezione di piante utili ad attrarre le farfalle, indicatori preziosi della qualità ambientale. La giornata si è chiusa con la piantumazione collettiva di essenze autoctone, che daranno vita a un nuovo micro-ecosistema.