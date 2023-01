L’International ice show di Pontebba.

Grande successo per l’International ice show che si è tenuto a Pontebba giovedì sera, 5 gennaio. In un PalaVuerich gremito di pubblico, pattinatori nazionali e internazionali si sono esibiti in coreografie e performance che hanno intrattenuto i tanti appassionati degli sport del ghiaccio che non hanno voluto mancare a questo appuntamento sportivo di inizio anno.

L’evento, organizzato dal Consorzio Palaghiaccio, Comune di Pontebba e Gruppo Sportivo Val Gleris in collaborazione con Spettacolo Ghiaccio, ha dato l’opportunità, al numeroso pubblico presente, di vedere i miglioramenti e investimenti fatti dal Comune e dalla Regione Friuli Venezia Giulia all’impianto che, nel corso degli ultimi mesi, è stato interessato da importanti lavori di adeguamento e miglioramento. Gli interventi hanno interessato il riscaldamento, la deumidificazione, gli impianti di sicurezza, quelli audio e antincendio e il sistema di illuminazione, reso più efficiente.

Prima dello spettacolo si è tenuta una breve cerimonia di presentazione del Festival Olimpico della Gioventù Europea, la cui sedicesima edizionale invernale si terrà in Friuli Venezia Giulia dal 21 al 28 gennaio. Il sindaco Ivan Buzzi ha accolto e ringraziato i rappresentanti delle istituzioni regionali e la delegazione del Comitato organizzatore di Eyof2023 le cui gare di pattinaggio di figura e dello short track si svolgeranno proprio al palaghiaccio di Pontebba dal 21 al 27 gennaio.

Continua anche il viaggio della Torcia road to Eyof 2023. Sabato 7 gennaio a Forni di Sopra arriverà la fiamma, iconico simbolo di pace e dei valori sportivi. Alle ore 17 e 30, in Piazza Centrale, si terrà la suggestiva cerimonia di accensione del braciere a cui parteciperanno le istituzioni locali e regionali, gli sci club e i rappresentanti del movimento sportivo del territorio.

Forni di Sopra, circondata dalle magnifiche vette delle Dolomiti Friulane, patrimonio dell’UNESCO, ospiterà le competizioni dello sci alpinismo, disciplina che vedrà il suo debutto ai giochi olimpici giovanili europei proprio in Friuli Venezia Giulia in occasione di Eyof.