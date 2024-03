Sarà recuperata l’ex segheria di Pontebba.

Due progetti transfrontalieri che uniscono Italia e Austria, per lo sviluppo della montagna in chiave sostenibile in cui il legno e le foreste hanno un ruolo chiave: da un lato, infatti, sarà recuperata l’ex segheria di Pontebba, dall’altro saranno creati percorsi pedonali nell’area del Lago Pramollo.

Entrano nel vivo, infatti, i due progetti europei Interreg con protagonisti i Comuni di Pontebba e di Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See, dopo l’incontro organizzato da Legno Servizi tra i sindaci Ivan Buzzi e Markus Brandstätter per coordinarsi sulle attività in itinere. Accompagnati dai funzionari tecnici coinvolti nella gestione dei progetti e dai referenti di Legno Servizi, i primi cittadini hanno presentato ufficialmente il percorso tematico transfrontaliero che ha come filo conduttore le foreste e il legno montano, e tocca, attraverso Hermagor e Pontebba, la Carinzia, la Carnia, la Val Canale.

“La via del Legno”, progetto che vede come partner Legno Servizi, intende rafforzare il ruolo del turismo sostenibile e culturale con lo sviluppo economico delle aree attorno a Hermagor e Pontebba, per le quali saranno investiti un totale di 1 milione di euro. “Il percorso transfrontaliero intercetta e punta ad attrarre non solo il turista consapevole, che già è appassionato di natura e che, grazie a questo percorso, avrà un’occasione per ritornare nei luoghi amati – spiega il sindaco Buzzi -, ma anche il turista di passaggio che, stimolato dalla presenza delle nuove strutture dedicate all’informazione culturale e dai punti di sosta, sarà invitato a fermarsi”.

I progetti nello specifico.

Il progetto si articola su alcuni punti chiave quali l’iniziale riqualificazione di un’area abbandonata a Pontebba (ex-segheria), da adibire a struttura ricettiva sostenibile, con la creazione di percorsi divulgativi sul tema legno e foresta. Evidenzia l’elemento della sostenibilità (uso di materiali naturali con riduzione quasi a zero del loro impatto ambientale) Margherita Udina, direttrice di Legno Servizi, sottolineando “l’utilizzo di strade forestali e di sentieri esistenti, nonché il recupero di aree abbandonate di grande interesse storico per la popolazione locale, e non solo, come l’ex-segheria di Pontebba”. Attraverso un luogo vivo e vissuto anche dalla comunità locale, raccontando storia, cultura e mestieri del territorio si diffonde la cultura forestale.

Il secondo progetto transfrontaliero denominato “conPASSO”, di cui il Comune di Hermagor è leader partner, ha come obiettivo lo sviluppo di turismo slow, sostenibile e privo di barriere architettoniche. Si parte dalla creazione di percorsi pedonali utilizzabili tutto l’anno nel comprensorio del lago di Passo Pramollo, per la parte in Italia, e nell’area centrale Sonnenalpe Nassfeld, per la parte in Austria. L’attuale passerella pedonale che costeggia il lago verrà ripristinata e dotata di illuminazione intelligente per ridurre al minimo l’inquinamento luminoso e proteggere la biodiversità.