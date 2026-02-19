Il concerto dei Subsonica al Pordenone Blues Festival.

A un giorno dal doppio annuncio dei concerti di Frah Quintale e Goran Bregovic, l’estate musicale pordenonese si arricchisce di un altro nome di richiamo: il 17 luglio il Parco San Valentino ospiterà i Subsonica, la storica band torinese che quest’anno celebra trent’anni di carriera con un grande concerto all’aperto nell’ambito del Pordenone Blues Festival.

L’evento rientra tra gli appuntamenti firmati Verso Capitale Italiana della Cultura 2027, confermando l’intenzione di costruire un programma musicale e culturale ricco e capace di parlare a tutte le generazioni e a tutti i tipi di pubblico.

Sul palco, i Subsonica porteranno i loro grandi successi insieme ai brani di “Terre Rare”, il loro ultimo album: un lavoro che è insieme viaggio geografico e interiore, apertura verso nuove sonorità e nuove geografie reali e immaginarie, ma anche uno sguardo lucido e poetico sul tempo presente, con le sue ferite, i suoi sogni, le sue ombre e i suoi spiragli di umanità. I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.

Per restare aggiornati sugli eventi Verso Pordenone 2027 è possibile visitare il sito del Comune di Pordenone e il sito ufficiale dedicato: www.pordenonecapitale2027.it