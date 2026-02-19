Maltempo in Friuli, pioggia e fino a 50 cm di neve di montagna

Il punto sul maltempo in Friuli.

Prosegue la fase di maltempo che sta interessando il Friuli Venezia Giulia. La depressione atlantica transitata oggi ha portato piogge diffuse, vento e neve in quota, pur senza causare al momento particolari criticità sul territorio. Secondo l’ultimo aggiornamento della Protezione Civile delle ore 18:00, il fronte principale si sta spostando verso est, ma l’instabilità continuerà a caratterizzare le prossime ore.

Piogge costanti: i dati sul territorio

Le precipitazioni hanno colpito in modo disomogeneo. Mentre sulla costa e in pianura i fenomeni sono stati moderati (tra i 5 e i 30 mm), accumuli più significativi si sono registrati sulla fascia prealpina: la stazione di Chievolis ha misurato 101 mm, seguita da Uccea con 95 mm. Per quanto riguarda la rete idrografica, i livelli dei fiumi rimangono generalmente sotto le soglie di guardia; solo il torrente Arzino viene monitorato con maggiore attenzione per il superamento del livello di riferimento a Ponte Armistizio.

Neve: accumuli principali oltre i mille metri

La neve, che in mattinata era scesa fino a quote piuttosto basse, si è poi assestata a quote superiori a causa delle correnti meridionali. Sulla zona montana si registrano tra i 25 e i 35 cm di

neve fresca: 33 cm a Forni di Sopra, circa 30 cm a Sappada e 20 cm a Tarvisio. Accumuli più consistenti si rilevano invece nelle stazioni in quota delle Prealpi Carniche e delle Alpi Giulie, con punte di 47 cm a Malga Rest e 40 cm a Passo Pramollo.

Vento e marea: la situazione sulla costa

Il passaggio del fronte è stato accompagnato da raffiche di Scirocco che hanno toccato i 70 km/h sulla costa e punte superiori ai 100 km/h sul Matajur. Per la serata, l’attenzione resta alta sul litorale: tra le 22:30 e le 23:00 è atteso un picco di marea stimato tra i 129 e i 135 cm sullo Zero Mareografico di Punta Salute.

Evoluzione per le prossime ore

Le previsioni indicano la persistenza di piogge deboli o moderate per tutta la notte e fino alla mattinata di venerdì, con una quota neve che si stabilizzerà tra i 600 e i 800 metri. Sono attesi ulteriori apporti nevosi contenuti: circa 10-20 cm sulle Alpi Giulie e tra i 5 e i 10 cm altrove. La Sala Operativa Regionale conferma che, al momento, non sono pervenute segnalazioni di danni o emergenze legate all’evento meteo.