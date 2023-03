Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

E’ stato controllato dalla Polizia di Pordenone che lo hanno trovato con droga e contanti in auto: gli agenti hanno quindi arrestato un 26enne italiano, B.F., residente a Vittorio Veneto.

E’ successo mercoledì 22 febbraio, quando, nell’ambito dei controlli del territorio disposti dalla Questura, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra Volante” nel corso di una attività finalizzata alla prevenzione dei reati concernenti lo spaccio e consumo delle sostanze stupefacenti ha controllato un’autovettura.

Il conducente del veicolo è stato trovato in possesso di “hashish” suddiviso in panetti per il peso complessivo di 177,70 grammi e della somma 2.430 euro; in seguito alla perquisizione domiciliare, inoltre, sono stati trovati altri 5.000 euro.

Sussistendo la flagranza di reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, gli agenti hanno arrestato il 26enne e lo hanno portato al carcere di Treviso. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto nei confronti del giovane la misura dell’obbligo di dimora congiuntamente al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 22 alle 6.