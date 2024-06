Sono 114 i Comuni del Friuli Venezia Giulia chiamati a rinnovare sindaco e consigli comunali alle elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno: di questi, 81 sono nel territorio dell’ex provincia di Udine, 16 in quello di Pordenone, 14 in quello di Gorizia e 3 in quello di Trieste.

Ecco i Comuni al voto in provincia di Pordenone, con tutti i candidati sindaci, il nome delle liste collegate e il link all’elenco dei candidati delle liste:

Elezioni comunali ad Arba

ARMINE MUCCIOLO – ARBA E COLLE NEL CUORE (qui i candidati di lista)

LAURA AGNOLUTTO – UNITI PER ARBA E COLLE Lista civica (qui i candidati di lista)

FRANCO MIRACOLINO LAI – PROGETTO GIOVANI PER ARBA E COLLE; PROGETTO PER ARBA E COLLE (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Budoia

DAVIDE ZULIANI – VIVIAMO IL COMUNE CIVICA FVG (qui i candidati di lista)

ELISA MARTIN – ELISA MARTIN SINDACO; CENTRODESTRA PER CAMBIARE (qui i candidati di lista)

IVO ANGELIN – PROPOSTA DEMOCRATICA; PROSPETTIVA FUTURA; PROGETTO COMUNE (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Cavasso Nuovo

MICHELE BIER – INSIEME siAMO CAVASSO e ORGNESE (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Chions

LAURA DORO – LISTA 33083; LISTA CIVICA OBIETTIVO COMUNE (qui i candidati di lista)

FABIO SANTIN – RipartiAmo INSIEME LISTA CIVICA; RICOSTRUIAMO INSIEME LISTA CIVICA (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Cordovado

LUCIA BRUNETTIN – UNA CORDOVADO: CIVICA CORDOVADO (qui i candidati di lista)

FRANCESCO TONEGUZZO – NOI CON VOI PER CORDOVADO (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Fanna

TIZIANA BASSETTO – FANNA INSIEME (qui i candidati di lista)

FEDILIANO BOSCARATO – FANNA DOMANI LISTA BOSCARATO (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Frisanco

SANDRO ROVEDO – LA GIOVANE VALCOLVERA (qui i candidati di lista)

GIANNI TRAMONTINA – INSIEME PER LA VALLE (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Meduno

MARINA CROVATTO – VIVIAMO MEDUNO (qui i candidati di lista)

LINO CANDERAN – ESPERIENZA E IMPEGNO PAR MIDUN; SOSTEGNO E COLLABORAZIONE PAR MIDUN (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Morsano al Tagliamento

ELENA MAIOLLA – UN FUTURO PER MORSANO (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Pasiano di Pordenone

MARTA AMADIO – FRATELLI D’ITALIA; LEGA SALVINI; PROGETTO FORZA PASIANO (qui i candidati di lista)

SERGIO ALESSANDRO ROS – PASIANO IN COMUNE; VIVA PASIANO; CAMBIARE SI PUO’ (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Porcia

MARIO BIANCHINI – PARTITO DEMOCRATICO; Porcia Bene Comune Civica FVG; LA RISORGIVA (qui i candidati di lista)

MARCO SARTINI – Fratelli d’Italia; LEGA, SARTINI SINDACO; LISTA CIVICA PER PORCIA; FORZA ITALIA BERLUSCONI PARTITO POPOLARE EUROPEO (qui i candidati di lista)

Elezioni comunali a Roveredo in Piano

GIOVANNI BIASON – CITTADINI INSIEME (qui i candidati di lista)

PAOLO NADAL – ROVEREDO SEI TU; LEGA FVG; FRATELLI D’ITALIA (qui i candidati di lista)

BENEDETTA COJAZZI – ROVEREDO 2034 COJAZZI SINDACO; FUTURO insieme ROVEREDO Benedetta Cojazzi Sindaco; LA CIVICA Benedetta Cojazzi Sindaco (qui i candidati di lista)

Elezioni comunali a San Martino al Tagliamento

CLAUDIO FILIPUZZI – LISTA FARE COMUNE (qui i candidati di lista)

LORENA BARUZZO – LISTA EQUITA’ (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Sesto al Reghena

ZAIDA FRANCESCHETTI – Insieme a ZAIDA FRANCESCHETTI Lista Civica (qui i candidati di lista)

MARCO LUCHIN – FUTURO IN COMUNE MARCO LUCHIN SINDACO; CITTADINI PER IL TERRITORIO MARCO LUCHIN SINDACO (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Tramonti di Sopra

ROBERTO SANTE VALLAR – INSIEME PER TRAMONTI DI SOPRA (qui i candidati di lista)

PATRIZIA DEL ZOTTO – CIVICA TRAMONTI DI SOPRA (qui i candidati di lista)



Elezioni comunali a Tramonti di Sotto

GIAMPAOLO BIDOLI – TRAMONTI FUTURO (qui i candidati di lista)