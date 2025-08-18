Pordenone, Festa in Piassa 2025: così cambia la viabilità

Come cambia la viabilità nel quartiere Villanova di Pordenone per la Festa in Piassa 2025.
In occasione della 48^ Festa in Piassa, tradizionale manifestazione del quartiere di Villanova a Pordenone, che avrà luogo dal 19 agosto al 1° settembre 2025, sono stati istituiti i seguenti divieti di sosta.
Dalla mezzanotte di martedì 19 agosto alla mezzanotte di lunedì 1° settembre 2025 è previsto il divieto di sosta con rimozione in via Pirandello, negli stalli di sosta a ridosso della siepe che delimita l’area del Centro Polisportivo A.Lupieri, a una distanza di almeno 10 metri (calcolando i due stalli per invalidi più altri due) dall’ingresso principale al Centro Polisportivo. In deroga alla presente ordinanza, il Comando della Polizia Locale potrà autorizzare il transito e la sosta di veicoli che presentino comprovate necessità.
Inoltre giovedì 21 agosto, dalle 17.30 alle 21, al fine di consentire la presentazione dei festeggiamenti per il 50° anniversario della “Festa in Piassa”, sono istituiti il divieto di transito e di sosta con rimozione per tutti i veicoli sull’intera area di parcheggio di via Carducci (di fronte ai civici n. 17-19).