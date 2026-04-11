Jessica Canton eletta nuovo segretario provinciale di Pordenone della Lega

Nuovo assetto per la Lega nel territorio pordenonese. Jessica Canton è stata eletta oggi segretaria provinciale della Lega per Salvini Premier di Pordenone nel corso del Congresso Provinciale. Avvocato, 44 anni, e attuale sindaco di Fiume Veneto, Canton guiderà il partito nel territorio pordenonese fino al 2029.

Subito dopo l’elezione, la neo segretaria ha espresso soddisfazione per l’incarico ricevuto: “Ringrazio il partito per la fiducia. Questa investitura rappresenta una grande responsabilità che affronterò con l’impegno e la serietà che hanno sempre caratterizzato il mio percorso.” ha dichiarato il neo segretario subito dopo l’elezione. “Da domani al lavoro per costruire una Lega più forte, più radicata e più vicina alle esigenze delle comunità locali”.

Il programma e le priorità

Il mandato di Canton si basa su un programma strutturato che punta a rafforzare l’identità del partito sul territorio, migliorare la comunicazione e valorizzare le competenze interne. Centrale sarà anche il rapporto con i giovani e con le realtà locali.



Tra le prime iniziative annunciate figurano il censimento delle risorse organizzative, l’istituzione di incontri mensili con le segreterie locali, la nomina di referenti territoriali all’interno del Direttivo e l’avvio di momenti formativi su temi di attualità. “Non sarà un percorso solitario ma collettivo” sottolinea Canton. “Il Direttivo sarà un motore operativo: ogni componente avrà un territorio di riferimento e sarà punto di contatto stabile per quell’area”.

Particolare attenzione alla rete degli amministratori locali: “Rappresentiamo il primo presidio del partito nei territori. Valorizzare il nostro lavoro, metterlo in rete, offrire strumenti e formazione significa rafforzare l’intero territorio pordenonese”.

Un percorso politico consolidato

Canton porta con sé un’esperienza politica consolidata: militante dal 2004, è stata consigliere comunale prima di essere eletta sindaco di Fiume Veneto nel 2018. Attualmente è anche componente del Consiglio delle Autonomie Locali, dell’Ufficio di Presidenza di ANCI Friuli Venezia Giulia, oltre che di Compa FVG e Federsanità FVG.

Nel suo intervento conclusivo, Canton ha indicato nel 2027 un passaggio chiave per il futuro del partito: “Il 2027 sarà un anno cruciale – conclude la segretaria – . La Lega dovrà presentarsi con un’identità chiara e coerente. Lavoreremo ogni giorno per rendere il nostro partito un luogo aperto, competente e credibile”. Nei prossimi giorni Canton incontrerà le Segreterie locali per avviare il confronto operativo e definire il calendario delle iniziative.