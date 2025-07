Presentato ufficialmente il nuovo super mezzo da 60mila euro, anzi il nuovo “ufficio mobile” della polizia locale di Pordenone.

È stato presentato ufficialmente il nuovo super mezzo da 60mila euro, anzi il nuovo “ufficio mobile” della polizia locale di Pordenone. La cerimonia di consegna si è svolta sotto la Loggia del Municipio, alla presenza del sindaco Alessandro Basso, dell’assessore alla Sicurezza Elena Ceolin e del comandante della polizia locale Maurizio Zorzetto.

“La sicurezza è una priorità dell’amministrazione – ha dichiarato il sindaco Basso – e dotare il Corpo di polizia locale di strumenti adeguati è un atto concreto per garantire ordine, legalità e un controllo capillare del territorio. Questo acquisto rappresenta un concreto miglioramento delle strumentazioni e continueremo a investire sulla tecnologia per mettere il nostro personale nelle condizioni migliori per operare ogni giorno al servizio dei cittadini.”

Il somandante Maurizio Zorzetto ha evidenziato le funzionalità operative del mezzo: “È un mezzo affidabile e funzionale – ha spiegato – ringraziamo l’amministrazione per la sensibilità dimostrata verso le esigenze del Corpo e per l’impegno continuo nel potenziare il nostro lavoro. Questo veicolo ci consentirà di presidiare meglio il territorio e rispondere in modo più rapido ed efficiente alle diverse situazioni”.

Il nuovo ufficio mobile ha richiesto un investimento di 60 mila euro. Si tratta di un mezzo unico nel suo genere a Pordenone, dotato di tecnologie e allestimenti avanzati che lo rendono una vera e propria postazione operativa itinerante.

Le caratteristiche principali.