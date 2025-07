Controlli sulle dichiarazioni di ospitalità, espulsi quattro stranieri irregolari

L’operazione della Polizia di Pordenone: espulsi 4 stranieri.

Nell’ambito di una più ampia strategia nazionale per il contrasto all’immigrazione clandestina, la Polizia di Stato di Pordenone ha concluso nei giorni scorsi un’importante operazione denominata “OSCAR 14”. L’azione, sviluppata in sinergia tra l’Ufficio Immigrazione della Questura, la Polizia Stradale e la Polizia Ferroviaria, ha portato all’espulsione di quattro cittadini stranieri risultati in posizione irregolare sul territorio nazionale.

L’indagine ha preso avvio da un’attenta analisi delle dichiarazioni di ospitalità pervenute negli ultimi mesi e da una valutazione approfondita dei provvedimenti di rigetto per il rilascio dei permessi di soggiorno. Nel corso dei controlli sono stati identificati e fermati un cittadino nigeriano, un pakistano e due albanesi. Per ciascuno di loro sono stati adottati provvedimenti differenziati:

Il cittadino nigeriano è stato destinatario di un ordine di allontanamento emesso dal Questore, con l’obbligo di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Il pakistano, già condannato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stato trasferito al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Milano – Corelli.

I due albanesi sono stati espulsi con procedure distinte: per uno è stata applicata l’espulsione amministrativa, per l’altro quella giudiziaria. Entrambi sono stati accompagnati immediatamente alla frontiera presso l’aeroporto di Treviso e rimpatriati con volo diretto a Tirana.

Le operazioni di monitoraggio e controllo proseguono, con l’obiettivo di individuare altri soggetti in posizione irregolare. La Questura sottolinea come l’iniziativa si inserisca in una costante attività di prevenzione e contrasto condotta a tutela della legalità e della sicurezza del territorio.