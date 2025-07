Senza GPS ma con sangue freddo: 80enne disperso nei boschi recuperato dall’elicottero

Disperso e ritrovato un cercatore di funghi sopra Paularo.

Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un uomo di 80 anni disperso nei boschi sopra Castel Valdaier, nel territorio di Paularo. L’anziano, uscito in mattinata con un amico per cercare funghi, non ha fatto rientro all’orario previsto, facendo scattare l’allarme attorno alle 11.30. La centrale operativa Sores ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino della stazione di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso regionale.

Nonostante il malcapitato disponesse soltanto di un cellulare di vecchia generazione – che non ha permesso la localizzazione tramite i moderni sistemi di georeferenziazione – è riuscito a rispondere alle chiamate e a fornire preziosi dettagli sulla sua posizione. Ha riferito di trovarsi in una radura e ha segnalato il momento in cui l’elicottero sorvolava la zona, consentendo al personale di orientarsi visivamente.

Grazie a queste indicazioni, dopo circa dieci minuti di sorvolo, l’uomo è stato individuato dall’equipaggio dell’elicottero e recuperato in sicurezza tramite verricello, utilizzando il triangolo di evacuazione manovrato dal tecnico del Soccorso Alpino a bordo. L’80enne, in buone condizioni di salute, è stato trasportato a valle e affidato ai soccorritori.