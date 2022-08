Un ragazzo travolto mentre era in bici a Porcia.

Era in sella alla sua bici quando è stata travolta da un’auto. Lo scontro lo ha ucciso. L’incidente è avvenuto questa notte, il giorno 21 agosto alle 2 e 30. La vittima è un ragazzo di 15 anni residente a Pordenone che anche era sulla sua bicicletta era fermo a bordo della strada, in via Lazio a Porcia, dove era con alcuni suoi amici.

Secondo le prime ricostruzioni la donna alla guida dell’auto è americana e sembra che abbia perso il controllo mentre stava prendendo una rotonda e lo ha investito. Il personale sanitario è arrivato sul posto con un’automedica, ha poi seguito l’ambulanza ed elicottero in volo notturno. Sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Hanno provato a rianimare la vittima, ma le ferite riportate erano troppo gravi immediatamente soccorso alla vittima iniziando le manovre di rianimazione. Una volta arrivato in ospedale è stato constatato il decesso.