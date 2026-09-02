Three Lakes Trail, già oltre 250 iscritti: la Val Tramontina si prepara alla grande sfida

Conto alla rovescia per il Three Lakes Trail.

Cresce l’attesa in Val Tramontina per l’ottava edizione del Three Lakes Trail, l’appuntamento dedicato agli appassionati della corsa in ambiente naturale che domenica 13 settembre tornerà sui sentieri tra laghi, boschi, borghi, gallerie abbandonate e le celebri Pozze Smeraldine. Le iscrizioni sono ancora aperte, ma i partecipanti hanno già superato quota 250, con atleti in arrivo da diverse regioni italiane.



Tra i nomi già annunciati ci sono anche alcuni protagonisti delle precedenti edizioni. Al via sono attesi Mattia Malusa e Luca Stefanutti, vincitori nel 2025 rispettivamente della prova lunga da 42 chilometri e della distanza breve da 21,5 chilometri. Torneranno anche Ciprian Pupaza e Matteo Zaina, entrambi tra i primi sei della gara lunga dello scorso anno, mentre è stata confermata la presenza di Marco Zecchin, vincitore dell’edizione 2023.

Tre percorsi tra i sentieri della Val Tramontina

Dopo aver ospitato nel 2021 il Campionato Europeo Master di corsa in montagna, trail running e nordic walking, dal 2022 il Three Lakes Trail è tornato alla propria formula tradizionale. Per il 2026 saranno proposte tre distanze, tutte aperte agli appassionati di trail running.



La prova più impegnativa sarà la TLT50, lunga 53,93 chilometri e caratterizzata da 3.335 metri di dislivello positivo. La TLT40 si svilupperà invece su 42,67 chilometri con 2.488 metri di dislivello, mentre la TLT20 prevede un tracciato di 22,09 chilometri e 777 metri di dislivello positivo. Le tre gare attribuiranno due punti ITRA ciascuna e l’evento farà parte del 15° Grand Prix Iuta di Ultratrail.

I percorsi sono stati in parte modificati per l’edizione 2026, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente alcuni degli angoli più caratteristici della vallata. “Abbiamo parzialmente rinnovato i percorsi, in modo da renderli ancora più spettacolari e coinvolgenti, con passaggio accanto alle celebri Pozze Smeraldine e scorci sullo spettacolare Sentiero delle Fornaci – spiega Giampaolo Bidoli, responsabile organizzativo del Three Lakes Trail –. Grazie all’opera dei nostri volontari, i percorsi sono ormai pronti ad accogliere i runners e, come sempre, l’evento sportivo diventa anche l’occasione per sistemare sentieri che poi saranno fruibili da chiunque durante tutto l’anno”.

Dai tre laghi alle Pozze Smeraldine

La gara attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi della Val Tramontina, a partire dai tre bacini che hanno dato il nome alla manifestazione: il Lago di Redona, il Lago di Selva e il Lago del Ciul. Lungo il percorso gli atleti incontreranno inoltre antichi borghi, cime immerse nella natura, vecchie gallerie e tratti di sentiero tra boschi e corsi d’acqua.

Tra i punti più attesi ci sono le Pozze Smeraldine, le piscine naturali incastonate nel bosco che negli anni hanno acquisito notorietà anche fuori dall’Italia. Il quotidiano britannico The Guardian le aveva inserite al quarto posto tra dieci località italiane consigliate per il cosiddetto “wild swimming”.



“Sarà un vero e proprio viaggio tra acqua, storia e natura – aggiunge Bidoli –. Una bella opportunità per conoscere la natura incontaminata e selvaggia della Val Tramontina”.

Partenze dalle 7 e festa finale a Tramonti di Sotto

Il traguardo sarà allestito ancora una volta a Tramonti di Sotto, nei pressi degli impianti sportivi in località Matan, dove saranno disponibili parcheggi, docce e altri servizi per atleti e accompagnatori. Al termine delle gare è previsto anche il tradizionale Pasta e Pizza Party.



Il programma prevede la partenza della TLT50 alle 7, seguita alle 7.30 dalla TLT40, anticipata di mezz’ora rispetto all’orario inizialmente previsto. La TLT20 partirà invece alle 8. Tutte le informazioni e le modalità d’iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale del Three Lakes Trail.