Incendio a bordo strada a Cormons, le fiamme minacciano i vigneti

Incendio questo pomeriggio a Cormons

Un incendio di vegetazione è divampato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 settembre, in località Plessiva, nel territorio comunale di Cormons. L’allarme è scattato alle 13.55, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Gorizia con una squadra e un’autobotte per contenere rapidamente il fronte delle fiamme.

L’incendio si era sviluppato tra la vegetazione presente a bordo strada, in una zona caratterizzata dalla presenza di campi coltivati a vigna. Proprio la vicinanza dei vigneti ha reso necessario un intervento tempestivo per evitare che il fuoco potesse estendersi ulteriormente e raggiungere le coltivazioni. I Vigili del fuoco hanno attaccato le fiamme riuscendo a circoscrivere il rogo nel giro di pochi minuti. L’intervento ha permesso di impedire la propagazione dell’incendio ai terreni agricoli vicini, limitando così i danni alla sola area di vegetazione interessata dal fuoco.

Una volta completato lo spegnimento, le squadre hanno proseguito con le operazioni di bonifica, controllando il terreno e mettendo in sicurezza l’intera zona per escludere la presenza di focolai residui che avrebbero potuto provocare una ripresa dell’incendio. Complessivamente le fiamme hanno interessato una superficie di circa 200 metri quadrati.



Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e il personale del Corpo Forestale Regionale, ciascuno per gli accertamenti di propria competenza. L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso in poco meno di un’ora, dopo che l’area è stata completamente messa in sicurezza.