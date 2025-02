Pordenone vince il Premio Sostenibilità grazie a Muse, il progetto sulla mobilità

Il Premio Sostenibilità a Pordenone.

Il Comune di Pordenone si è aggiudicato il “Premio per la Sostenibilità 2024 – Mobilità Sostenibile”, riconoscimento conferito dal GECT Euregio Senza Confini. Il premio, del valore di 20mila euro, è stato assegnato per il progetto MUSE – Mobilità Universitaria Sostenibile Energeticamente efficiente, realizzato nell’ambito del programma europeo Interreg Italia-Slovenia.

L’iniziativa, sviluppata tra il 2017 e il 2020, ha avuto come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO₂ attraverso strategie innovative di mobilità urbana ed extraurbana, coinvolgendo enti locali italiani e sloveni e collaborando con l’Università di Trieste. Il Comune di Pordenone, in qualità di capofila del progetto, ha gestito le fasi finali in sinergia con l’UTI del Noncello. Il GECT Euregio ha assegnato al progetto un punteggio di 75 su 85, premiandolo in occasione della XXIV Assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale.

Investire sui giovani per un cambiamento generazionale

L’assessore comunale alla Mobilità, Lidia Diomede, ha sottolineato l’importanza di un approccio mirato per coinvolgere le nuove generazioni: “Abbiamo scelto di puntare sui giovani tra i 16 e i 35 anni, perché rappresentano la fascia di popolazione più incline a cambiare le proprie abitudini di mobilità. Attraverso questo progetto vogliamo incentivare un passaggio generazionale nella concezione stessa della mobilità sostenibile, con benefici che si riflettono non solo sull’ambiente, ma anche sulla salute e la sicurezza stradale”.

Una campagna di sensibilizzazione in 20 Comuni

I 20mila euro del premio verranno reinvestiti nella capitalizzazione del progetto MUSE, con l’obiettivo di diffonderne i risultati e aumentarne l’efficacia. In particolare, i fondi saranno destinati a una campagna di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile, realizzata dall’agenzia di comunicazione Divulgando di Trieste.

La campagna partirà a marzo e coinvolgerà, oltre a Pordenone, anche altri 19 Comuni aderenti alla Convenzione per le Politiche europee, tra cui Azzano Decimo, Cordenons, Maniago, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo e Zoppola. Le amministrazioni locali potranno utilizzare i materiali informativi per promuovere la mobilità sostenibile nei rispettivi territori.

Un linguaggio visivo per comunicare la sostenibilità

L’assessore alle Politiche europee, Morena Cristofori, ha evidenziato l’importanza di una comunicazione efficace: “Il progetto ha un format accattivante e un metodo di comunicazione pensato per i giovani, ma non solo. Il concetto di sostenibilità deve diventare un valore condiviso da tutto il sistema Pordenone, coinvolgendo cittadini e istituzioni”.

La campagna utilizzerà un linguaggio visivo coinvolgente, con illustrazioni originali, infografiche d’impatto e contenuti digitali e cartacei. Saranno diffusi reel e video brevi, post sui social media, banner digitali, oltre a cartoline, locandine e manifesti. Obiettivo finale: aumentare la consapevolezza sui benefici della mobilità sostenibile, incentivare l’uso di mezzi ecologici e fornire strumenti di comunicazione duraturi, per un cambiamento concreto nelle abitudini di spostamento.