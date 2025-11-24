Potenziati i Carabinieri in provincia di Pordenone.

Dieci nuovi Carabinieri sono stati destinati alla provincia di Pordenone, nell’ambito della pianificazione nazionale che punta a distribuire in modo equilibrato le risorse sul territorio. Si tratta di un rinforzo per le Stazioni dell’Arma, pensato per garantire maggiore sicurezza e vicinanza ai cittadini.

I giovani militari, provenienti sia dal nord che dal sud Italia, hanno completato il corso presso una delle scuole allievi e ora andranno a supportare le attività dei reparti più a contatto con la popolazione, operando sia nel controllo del territorio che nella ricezione del pubblico.

Il Colonnello Emanuele Spiller, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pordenone, ha accolto i nuovi arrivati con un discorso in cui ha sottolineato l’importanza di impegno, disponibilità e professionalità: “Siete qui oggi per intraprendere una carriera di grande valore e responsabilità. Entrare a far parte dell’Arma dei Carabinieri significa essere chiamati a servire con dedizione e onore, in mezzo ai cittadini e per la sicurezza di tutti. Ogni giorno sarà per voi un’opportunità per crescere, imparare e contribuire al bene comune. Il nostro lavoro non è solo un servizio pubblico, ma un impegno costante che riguarda la fiducia e la sicurezza della comunità che ci circonda.”

Il Colonnello ha poi invitato i nuovi Carabinieri a mantenere sempre alta la motivazione e ad affrontare ogni sfida con spirito di sacrificio: “L’istituzione che rappresentiamo è un punto di riferimento per tutti. I cittadini ci guardano con speranza e aspettative, e siamo chiamati a rispondere con serietà e competenza.”

Spiller ha inoltre ricordato l’importanza della collaborazione tra Carabinieri e comunità: “La vostra presenza non è solo un supporto alle operazioni quotidiane, ma un segno tangibile del nostro impegno verso la sicurezza, la legalità e la protezione dei più deboli. Ogni incontro con i cittadini, ogni azione sul campo, deve essere compiuta con il massimo rispetto per la dignità di ciascuno. Ogni giorno che passerete indossando questa divisa, ricordate che rappresentate non solo l’Arma, ma un’intera comunità, che ripone in voi la propria fiducia. Non dimenticate mai il senso di responsabilità che accompagna il nostro servizio.”

I Carabinieri neo-giunti si sono mostrati emozionati, ma anche motivati ad affrontare la sfida che hanno scelto, consapevoli del valore del loro ruolo e pronti a iniziare il servizio per la sicurezza e la legalità.